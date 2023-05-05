السبت 06 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رئيس حزب صوت مصر: نحن مع الرئيس السيسي بكل ما نملك

الحوار الوطني
الحوار الوطني

قال نصر سليمان، رئيس حزب صوت مصر، إن الأحزاب السياسية تحركت بشكل رسمي لتقديم مقترحاتها تجاه القضايا والأزمات المختلفة منذ إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عن الحوار الوطني، معبراً: "إحنا مع الرئيس بكل ما نملك، فالرئيس ينفذ ما هو في صالح الوطن والمواطن".

الحوار الوطني 

وأكد نصر سليمان، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الاقتصاد في العالم بأكمله يعاني من أزمة كبيرة وليس مصر فقط، ولهذا كان قرار صحيحاً بأن يكون المحور الاقتصادي على رأس أولوية القضايا في الحوار الوطني.

 مصر مستقرة

وأضاف في حديثه، أن الشعب المصري عليه أن يدرك أنه يعيش بوطن أمن مستقر، فما يحدث في السودان خير واعظ على عظمة وقوة الجيش المصري الباسل، الذي حمى مصر من الانهيار بعد أحداث ثورة 25 يناير.

نصر سليمان الأحزاب السياسية الحوار الوطنى مقترحات الحوار الوطني “إكسترا نيوز”

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