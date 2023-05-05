السبت 06 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

فريد شوقى رفض الدور.. المخرج جمال عبدالحميد يكشف كواليس تصوير مسلسل "زيزينيا"

قناة الحياة
قناة الحياة

كشف المخرج  جمال عبدالحميد، عن عددٍ من الأسرار التي تذاع لأول مرة، حول كواليس مسلسل “زيزينيا” الذي حقق نجاحا جماهيريا كبيرا.

وقال “عبدالحميد” خلال حلقة جديدة من برنامج “بالخط العريض” الذي يذاع على شاشة تليفزيون الحياة من تقديم الإعلامية إيمان أبوطالب: “كان من المفترض أن يقوم الفنان الكبير فريد شوقي بدور الفنان حمدي غيث زوجا للفنانة هدى سلطان، وبالفعل وافق وكان متحمساً، ولكنه اعتذر لأن زوجته الجديدة رفضت ذلك الدور نظرا لانفصاله عن الفنانة هدى سلطان”.

وتابع: كنت أحب فريد شوقي كبني آدم وكان دمه خفيف طوال الوقت يقول نكات ظريفة، وقدمت له آخر سهرة تليفزيونية في حياته.

وأضاف: كانت الفنانة ليلى علوي بطلة مسلسل زيزينيا واعتذرت لأنها مرتبطة بأعمال أخرى.

وكشف سر عدم خروج الجزء الثالث من زيزينيا: "غضبت من الكاتب أسامة أنور عكاشة لأن ابنه هشام كان المساعد الأول لي، وقام بهدم أحد اللوكيشنات، فجاء عكاشة من الإسكندرية وضربه في اللوكيشن فغضبت منه لأن هذا الأمر لا يجوز لأنه المساعد الأول لي، ولم يكتب عكاشة الجزء الثالث من زيزينيا لهذا السبب.

جدير بالذكر أن البرنامج بالخط العريض تقدمه الإعلامية إيمان أبوطالب، ويذاع الجمعة كل أسبوع في تمام الثامنة مساء، على شاشة تليفزيون الحياة.

الكا الكات الفنان حمدي غيث الفنانة الإعلامية إيمان أبوطالب حلقة حمدي غ

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