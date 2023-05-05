"رجال الأعمال": لدينا ثقة كبيرة في قدرة مناخ الاستثمار على جذب رؤوس الأموال

قال الدكتور أحمد الشناوي عضو مجلس الإدارة وأمين الصندوق بمجلس العقار المصري، نائب رئيس لجنة التنمية المستدامة بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن رجال الأعمال لديهم ثقة كبيرة في قدرة مناخ الاستثمار والدولة على مواجهة التحديات والنهوض باقتصادنا وجذب رؤوس الأموال والاستثمار المباشر المحلي والأجنبي.

وأكد أن الفترة الحالية تتطلب حلول وأفكار خارج الصندوق للخروج من تبعات الأزمة الاقتصادية العالمية وعرض التحديات والمعوقات بمنتهى الشفافية للوصول الى حلول جذرية لإنعاش الاقتصاد المصري.

وأوضح أن جذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية المباشرة تتطلب في المرحلة المقبلة تشريعات وقوانين تتسم بالمرونة بجانب تشجيع حقيقي لزيادة الصادرات لزيادة الاحتياطي من العملات الأجنبية.

وأكد أن تمكين القطاع الخاص وزيادة المشاركة بين الدولة والقطاع الخاص «ضرورة» لدعم الثقة في جذب الاستثمارات إلى مصر.

وأضاف: كذلك دعم القطاع الخاص والمجتمع المدني فى تشكيل الهيئات واللجان يمثل أهمية كبرى ليكون للقطاع الخاص وجود حقيقى وفعالا على طاولات المفاوضات لإيجاد الحلول المناسبة والسريعة لمختلف التحديات الاقتصادية الراهنة.

وأكد ضرورة دعم الصناعة والزراعة ووضعها في أولوية الدولة وأيضًا دعم الشركات الجادة الوطنية فى شتى المجالات لزيادة عجلة الانتاج بجانب الاعتماد على مواردنا في التشغيل وزيادة الطاقات الإنتاجية لدفع عجلة الإنتاج والنمو الاقتصادي.