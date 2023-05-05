الجمعة 05 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

"رجال الأعمال": لدينا ثقة كبيرة في قدرة مناخ الاستثمار على جذب رؤوس الأموال

الحوار الوطني
الحوار الوطني

قال الدكتور أحمد الشناوي عضو مجلس الإدارة وأمين الصندوق بمجلس العقار المصري، نائب رئيس لجنة التنمية المستدامة بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن رجال الأعمال لديهم ثقة كبيرة في قدرة مناخ الاستثمار والدولة على مواجهة التحديات والنهوض باقتصادنا وجذب رؤوس الأموال والاستثمار المباشر المحلي والأجنبي.

وأكد أن الفترة الحالية تتطلب حلول وأفكار خارج الصندوق للخروج من تبعات الأزمة الاقتصادية العالمية وعرض التحديات والمعوقات بمنتهى الشفافية للوصول الى حلول جذرية لإنعاش الاقتصاد المصري.

وأوضح أن جذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية المباشرة تتطلب في المرحلة المقبلة تشريعات وقوانين تتسم بالمرونة بجانب تشجيع حقيقي لزيادة الصادرات لزيادة الاحتياطي من العملات الأجنبية.

وأكد أن تمكين القطاع الخاص وزيادة المشاركة بين الدولة والقطاع الخاص «ضرورة» لدعم الثقة في جذب الاستثمارات إلى مصر.

وأضاف: كذلك دعم القطاع الخاص والمجتمع المدني فى تشكيل الهيئات واللجان يمثل أهمية كبرى ليكون للقطاع الخاص وجود حقيقى وفعالا على طاولات المفاوضات لإيجاد الحلول المناسبة والسريعة لمختلف التحديات الاقتصادية الراهنة.

وأكد ضرورة دعم الصناعة والزراعة ووضعها في أولوية الدولة وأيضًا دعم الشركات الجادة الوطنية فى شتى المجالات لزيادة عجلة الانتاج بجانب الاعتماد على مواردنا في التشغيل وزيادة الطاقات الإنتاجية لدفع عجلة الإنتاج والنمو الاقتصادي.

الحوار الوطنى مناخ الاستثمار رجال الاعمال الدولة المصرية

الأكثر قراءة

اتهمته بطردها وسرقة الشبكة.. كواليس خناقة وانفصال حسن شاكوش عن زوجته

ارتفاع عدد المصابين بـ"تسمم البوظة" لـ175

عملهم بحب ومسئولية.. طلاب ذوى الهمم يدعمون الأشقاء السودانيين الوافدين بتجهيز الوجبات السريعة

محافظ مطروح: حملات مستمرة لمتابعة تطبيق التعريفة الجديدة ولم نتلق شكاوى من المواطنين

انخفاض ملحوظ في أسعار الذهب اليوم الجمعة.. والإقبال على السبائك والكسر

"متغير كورونا".. هل اللقاحات فعالة للتصدى للفيروس الجديد أركتوروس؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

استعادة سوريا.. عد تنازلى

د. هيثم الحاج علي يكتب: رؤية جديدة للثقافة المصرية

وائل لطفي

على أرضية الحوار

محمد عبدالناصر

الحوار الوطنى وفن استغلال الفرص

سارة شريف

لعبة الاستطلاعات

صفاء النجار

التطوير والوعى العام «2-4»

حسين دعسة

حيدر حيدر.. الذي حمل وليمته إلى السماء

د. محمد عفيفي

تشرشل فى وادى النيل

صور

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

تشييع جنازة الفنان مصطفى درويش

محطة تل أبيب

المزيد

سرى للغاية.. كيف تُخفى إسرائيل قواعدها العسكرية فى الداخل والخارج؟

اختراق صفحة الكنيست الإسرائيلى الرسمية على «فيسبوك»

قوات الاحتلال تواصل فرض حصارها على مدينة أريحا لليوم الرابع عشر