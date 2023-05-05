عبير عصام: مناخ الاستثمار في مصر يحظى بثقة كبيرة من رؤوس الأموال العربية والأجنبية

أكدت الدكتورة عبير عصام رئيس المجلس العربي لسيدات الأعمال، أن مصر تشهد الفترة الحالية اهتماما كبيرا من المستثمرين الأجانب والمصريين نتيجة إقرار الدولة لبعض الحوافز وفي القوانين والتشريعات الاقتصادية الهامة.

وأضافت عبير عصام، كما أن مناخ الاستثمار في مصر يحظى بثقة كبيرة من رؤوس الأموال العربية والأجنبية وفي قدرتنا كرجال أعمال على تنمية أعمالنا واستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة.

ولفتت رئيس مجلس العربي لسيدات الأعمال، إلى دخول عدداً من المستثمرين في تحالفات خلال الفترة الماضية لتعزيز ملاءتهم المالية سواء بغرض التوسع في الاستثمار أو تنفيذ بعض الخطط والمشروعات خاصةً في قطاع الاستثمار العقاري.

وقالت: نلاحظ أن الفترة الحالية لقاءات مكثفة بين الوزراء والهيئات والمستثمرين لإصدار توصيات لتحسين مناخ الأعمال والاستثمار في مصر وبالفعل توجد أفكار جديدة لتحفيز الاستثمار سواء في هيئة التنمية الصناعية أو هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأضافت أن هناك حالة من التكاتف بين رجال الأعمال والكيانات ومنظمات الأعمال واتحاد المستثمرين واتحاد الصناعات يمثلون استثماراتهم في مجالات عديدة منها الاستثمار العقاري والسياحي والزراعي، ولا يبقى سوى إقرار حزمة من الحوافز للقطاع الخاص خاصة لقطاع الاستثمار الزراعي والتصدير.

وطالبت رئيس المجلس العربي لسيدات الأعمال، بضرورة عمل لقاء كبير يجمع الرئيس عبد الفتاح السيسي بالمستثمرين المصريين، لدعم الاستثمار المحلي، مضيفة قائلة، اتمني أن يكون لهذه الدعوة صدي ونلتقي بالرئيس للحديث في الشأن الاقتصادي والاستثماري وتنمية الموارد وجذب الاستثمارات.

وأضافت كجزء من الحوار الوطني أطالب الرئيس دعوة رجال الأعمال والمستثمرين في مجالات اقتصادية مختلفة للقاء بهم والحديث عن الاستثمار والاقتصاد ودفع عجلة التنمية والمعوقات والحوافز .