30 دقيقة.. بيراميدز يهدد مرمى الأهلى ويقترب من الهدف الأول

مرت 30 دقيقة من مباراة الأهلي وبيراميدز في كأس السوبر المصري، وما زالت النتيجة هي التعادل السلبي.

البداية كانت قوية من النادي الأهلي الذي حصل على خطأ في الدقيقة الأولى بعد عرقلة علي جبر لـ أحمد القندوسي وحصول مدافع بيراميدز على بطاقة صفراء.

الأهلي استمرت محاولاته في الدقائق الأولى من المباراة، حيث أرسل علي معلول كرة عرضية في الدقيقة 6 شتتها الدفاع بنجاح.

وفي الدقيقة الثامنة مر القندوسي بشكل رائع وانطلق وأرسل عرضية شتتها أحمد سامي مدافع بيراميدز.

الظهور الأول لـ بيراميدز كان في الدقيقة 15 بعد تصويبة قوية من أحمد توفيق من خارج منطقة الجزاء لصالح بيراميدز لكن شتتها محمد عبد المنعم بعدما ارتدت من الشناوي قبل أن تصل إلى مصطفى فتحي.

وعاد بيراميدز ليهدد مرمى الأهلي مجددا بعد تسديدة من فاخري لاكاي لاعب بيراميدز من خارج منطقة الجزاء لكن تصدى لها حارس مرمى الأهلي بنجاح.

كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح فريق بيراميدز من ركلة ركنية وصلت إلى محمد الشناوي حارس بيراميدز بعد ارتباك دفاعي واضح.

بيراميدز واصل تهديده لمرمى الأهلي، وسدد وليد الكرتي كرة بيسراه ارتطمت بمروان عطية وأبعدها الشناوي إلى ركنية.



تشكيل الأهلي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني ومحمود متولي ومحمد عبد المنعم وعلي معلول.

خط الوسط: حمدي فتحي ومروان عطية وأحمد قندوسي وبيرسي تاو وأحمد عبد القادر.

خط الهجوم: محمد شريف.



تشكيل بيراميدز:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد الشيبي - علي جبر - أحمد سامي - محمد حمدي.

خط الوسط: وليد الكرتي - رمضان صبحي - أحمد توفيق - إبراهيم عادل - مصطفى فتحي.

خط الهجوم: فخري لاكاي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

أحمد دعدور - كريم حافظ - أحمد فتحي - محمود دونجا - إسلام عيسى - محمود صابر - بلاتي توريه - فخر الدين بن يوسف - دودو الجباس.