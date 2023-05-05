الجمعة 05 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

"سيرة شعبية لحرب أكتوبر".. كتاب جديد لـ محمد سيد ريان

محمد سيد ريان
محمد سيد ريان

أعلن الكاتب والإعلامي والباحث في مجال التاريخ الثقافي محمد سيد ريان، أنه بصدد الانتهاء من المراجعة لكتابه القادم "الثقافة سنة 1973.. سيرة شعبية لحرب أكتوبر" تمهيداً لنشره قريبا مع الاحتفالية الخاصة بمرور 50 عاماً على نصر أكتوبر المجيد. 

وعن فكرة الكتاب قال "تعود فكرة هذا الكتاب إلي كتاب آخر شغلني على مدار الخمس سنوات الماضية وهو عن أحوال الثقافة المصرية منذ 1952 وحتى الآن، واكتشفت أثناء البحث والتوثيق وجود كنوز ثقافية ومعرفية كبيرة عن حرب أكتوبر 1973، وهو ما شجعني على مواصلة الجهد والعمل علي تلك الفترة من أرشيف الثقافة المصرية، بالإضافة إلى المناسبة المهمة بمرور نصف قرن على العبور العظيم". 

وأضاف: "علي الرغم من أن هناك كتب عديدة صدرت عن حرب اكتوبر سواء للعسكريين المشاركين في الحرب ، أو المحررين والمعايشين للحظات النصر، وكذلك كتب المحللين والخبراء عن نتائج الحرب، وفي كل عام يزداد رصيد المكتبة العربية من الإصدارات عن نصر أكتوبر المجيد ؛ إلا أننا نظل في شغف مستمر للمزيد والمزيد من تلك الكتب التي توضح جوانب مختلفة ومهمة مما حدث في تلك السنوات حتى تحقق النصر ".

وعن الجديد في الكتاب؛ أوضح أن "الزاوية الجديدة في الكتاب هي التناول من الناحية الثقافية بمعنى الأجواء الثقافية السائدة وقتها وأدوار ومواقف المثقفين المصريين والعرب ودور الجماهير في مساندة هذا الحدث العظيم ؛ والحقيقة أنني بقدر السعي لإنجاز هذا الكتاب فقد كنت محظوظاً بتوفر مصادر عديدة من الأرشيف الثقافي ساعدتني في الإجابة عن هذه الأسئلة  قدر الإمكان".

جدير بالذكر أن الكاتب يعمل منذ سنوات على مشروع ثقافي متكامل بشقيه التوثيقي/ التقني وصدر له ضمن المحور التوثيقي عدة إصدارات أبرزها "السياسة الثقافية في عهد ثروت عكاشة " و" حكاية أول معرض دولي للكتاب " و " صفحات مجهولة من أرشيف الثقافة المصرية " وضمن المحور التقني " تسويق المنتج الثقافي في عصر الثقافة الرقمية " و" ثقافة ما بعد كورونا .. الفيروسات الثقافية .. المواجهة والعلاج والطريق نحو المستقبل " . 

الثقافة سنة 1973 سيرة شعبية لحرب أكتوبر الإحتفالية الخاصة بمرور 50 عاما علي نصر أكتوبر محمد سيد ريان الاجواء الثقافية فترة حرب اكتوبر الأرشيف الثقافي لحرب اكتوبر

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