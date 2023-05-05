مصرع شاب إثر صعقة كهربائية فى مغسلة بالإسماعيلية

لقى شحص مصرعه إثر تعرضه لصعق كهربائي في مغسلة بالوابورات التابعة لمدينة القصاصين بمحافظة الإسماعيلية، ونقل جثمان المتوفى لمشرحة مستشفى القصاصين المركزي.

وتلقى اللواء محمود عاشور، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من اللواء هنري إبراهيم، معاون محافظ الإسماعيلية ورئيس الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، يفيد بوصول إخطار من مستشفى القصاصين المركزي يفيد باستقبال شخص يدعى محمد أحمد محمد محرز، 23 سنة، ومقيم في الوابورات التابعة لمدينة القصاصين بمحافظة الإسماعيلية، جثة هامدة إثر تعرضه لصعق كهربائي على حد قول الأهالي، فيما حاول طبيب الطوارئ التعامل مع الحالة ومحاولة إعادة انعاش القلب ولكنه توفي.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وأثبتت التحريات الأولية أن الشاب توفي نتيجة تعرضه لصعق كهربائي في مغسلة بمنطقة الوابورات.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وكشف ملابسات وتفاصيل الحادث.