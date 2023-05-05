إطلاق وحدة تطوير الأعمال بمركز شباب محلة مرحوم تحت شعار "رواد النيل"

افتتح الدكتور محمد سعفان مدير الاداره العامه للشباب وحدة تطوير الأعمال بمركز شباب محلة مرحوم، وذلك فى إطار التعاون بين وزارة الشباب والرياضة (الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب) بالتعاون مع البنك الأهلي المصري ضمن مبادرة رواد النيل الممولة من البنك المركزي المصري.

أوضح يسري الديب، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية، أن الوزارة تعمل جاهدة على دعم الشباب ووضعهم دائما ضمن أولويات الدولة ويأتي ذلك تماشياً مع أهداف التنمية المستدامة 2030 لمستقبل أفضل.

وأضاف، تعتبر ريادة الأعمال من أهم مصادر تنمية الاقتصاد وتشجيع الابتكار وبناء الثروة، ونظرا لدورها الحيوي في خلق جيل جديد من أصحاب المشروعات وإقبال الشباب على خوض تجربة الريادة والاستقلالية وإدارة المشروعات.

وأشار أنه ،تهدف إنشاء وحدات خدمات تطوير الأعمال تحت شعار (رواد النيل)، دعم ريادة الأعمال،وتعميق التصنيع المحلي، وتمويل رواد الأعمال والمشروعات الصغيرة في مراحلها المختلفة، كما يهدف لدعم وتأهيل الشباب وخلق فرص استثمارية في المجالات الاقتصادية المختلفة.

كذلك إتاحة تقديم الخدمات الاستثمارية عبر مركز الشباب والتي من ضمنها ( تكوين فكرة مشروع - تأسيس مشروع - دراسات جدوي - تيسير تسجيل النشاط أو الحصول علي التمويل اللازم للمشروع - التشبيك مع الموردين والأسواق)

بالإضافة إلى نشر الثقافة والوعي والتدريب وتقديم الدورات التدريبية والمنح الدراسية للشباب وتشجيعهم علي تنفيذ مشروعاتهم الصغيرة وتمويلها بتقديم القروض التي تسهل عليهم تنفيذ لمشروعاتهم.

جاء ذلك بحضور سالي سعيد مندوب وزارة الشباب والرياضة، الدكتور خالد الشرقاوي مدير إدارة شباب طنطا أول، أحمد إسماعيل، محمد الرفاعي "جامعة النيل الأهلية"، قسم المشروعات بديوان عام المديرية آية عبد النبي، محمد عبدالله البرلسي، محمد فرج بمديرية الشباب والرياضة بالغربية، محمد عبد الرحمن من بنك التنمية الصناعية.