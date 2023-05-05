السبت 06 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

متخصص فى الشأن الأوكرانى: الولايات المتحدة الأمريكية أكبر داعم لأوكرانيا منذ نشوب الحرب

المساعدات الأوروبية
المساعدات الأوروبية لأوكرانيا

 قال غيث مناف، المتخصص في الشأن الأوكراني، إن أوكرانيا بحاجة ملحة إلى المساعدات العسكرية للدفاع عن أرضها ضد هذا الهجوم الغير مبرر من القوات الروسية.

المساعدات الأوروبية لأوكرانيا

وأكد غيث مناف، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن مجموعة من القوات العسكرية بالاتحاد الأوروبي قامت بتدريب الجنود الأوكرانيين على استخدام الأسلحة الحديثة، كما أن الولايات المتحدة الأمريكية من أكبر الدول الداعمة للجانب الأوكراني على حساب الجانب الروسي.

وأضاف في حديثه، أن الرئيس الأوكراني زيلينسكي أعلن في فنلندا أن أوكرانيا ضمن تطورات الأمر على أرض الواقع تعد تابعة لحلف الناتو ، حيث يساعد الناتو أوكرانيا بالمعونات المالية والعسكرية منذ بداية الحرب.

 الذخائر الروسية

وأشار إلى أن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي أكد أن أوكرانيا الدولة المرشحة للانضمام للحلف بعد الانتصار على روسيا. 

وتابع: "هناك قوات روسية تحاول الخروج من الأراضي الأوكرانية سريعاً لنقص ذخائرها وهذه القوات هي قوات مرتزقة، وهذا التصرف الروسي من قبل المرتزقة الروسية من الممكن أن يكون فخ جديد للقوات الأوكرانية".

 

 

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