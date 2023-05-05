سقط بهن "أسانسير".. تفاصيل إصابة 4 سيدات بأحد العقارات فى الهرم

أصيبت 4 سيدات اليوم الجمعة، إثر سقوط مصعد أحد العقارات بمنطقة الهرم، وانتقلت سيارات الإسعاف لمكان البلاغ، وتم نقل المصابات إلى المستشفى لإسعافهن.

ورد بلاغ لغرفة النجدة بالجيزة يفيد سقوط مصعد عقار بمنطقة الهرم، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات تبين أن 4 سيدات أثناء استقلالهن المصعد، تعرض للسقوط، مما أسفر عن إصابتهن، وتم نقلهن إلى مستشفى الهرم لتلقي العلاج.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.