تحايل على شاب لإنقاذ ابنته.. السجن 9 سنوات لسياسي نيجيري في لندن

سلط تقرير لصحيفة “الجارديان” البريطانية، الضوء علي معاقبة سياسي نيجيري بارز بالسجن لـ 9 سنوات و8 أشهر في المملكة المتحدة البريطانية، لاشتراكه في مؤامرة للتحايل على شاب لاستئصال “كلية” منه وزراعتها في جسد ابنته المريضة.

وتابع التقرير، أن آيك إيكويريمادو ، 60 عامًا ، نائب رئيس سابق لمجلس الشيوخ النيجيري ، وزوجته بياتريس ، 56 عامًا ، والدكتور أوبينا أوبيتا ، 51 عامًا ، أدانتهما هيئة محلفين في أولد بيلي في مارس الماضى، في أول إدانة بالاتجار بالأعضاء بموجب قانون العبودية الحديثة.

وتم العثور على أنهم تآمروا لإحضار تاجر في شارع لاغوس يبلغ من العمر 21 عامًا إلى وحدة الكلى الخاصة في مستشفى رويال فري بلندن كمتبرع محتمل بالكلى لابنة إيكويريمادو سونيا.

وقال القاضي جيريمي جونسون في تصريحاته يوم الجمعة، إن المتآمرين الثلاثة لعبوا دورًا في "تجارة حقيرة". قال: حصاد الأعضاء البشرية هو شكل من أشكال الرق. إنه يعامل البشر وأجسادهم كسلع يتم شراؤها وبيعها".

وأشار السيد جونسون إلى أن آيك إيكويريمادو كان جزءًا من مجلس الشيوخ النيجيري عندما حظر الاتجار بالأعضاء.

وقال القاضي مخاطبًا إكيويريمادو: "لقد لعبت دورًا رائدًا في المخالفة.. لقد فعلت ذلك لتأمين الميزة المادية، ألا وهي كلية بشرية لابنتك.. أنا متأكد من أنك كنت القوة الدافعة طوال الوقت ".

وأضاف: "إن إيمانك يمثل سقوطًا كبيرًا جدًا عن النعمة".

في إشارة إلى رشوة سكرتير طبي في Royal Free ، قال القاضي: "لقد تورطت في فساد أحد موظفي المستشفى". وقال القاضي إن إكويريمادو يجب أن يقضي ثلثي عقوبته في السجن والباقي يُطلق سراحه بموجب ترخيص.

وكان مجلس الشيوخ النيجيري والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا قد حثا القاضي على إبداء الرأفة مع إيكويريمادو الحليف السياسي للرئيس السابق جودلاك جوناثان.

وحُكم على بياتريس إكيويريمادو بالسجن أربع سنوات وستة أشهر نصفها رهن الاعتقال، وحكم على "أوبيتا"، الذي ساعد في تنظيم مؤامرة حصاد الأعضاء بعد أن تلقى عملية زرع كلية في رويال فري في يوليو 2021 من رجل آخر يُزعم أنه تم الاتجار به من نيجيريا، بالسجن لمدة 10 سنوات، يجب أن يقضي ثلثاها في السجن.

رفض المستشفى محاولة الزرع من قبل Ekweremadus في مارس 2022. تم اكتشاف المؤامرة عندما ذهب الضحية الذكر، المشار إليه باسم C في المحكمة، إلى الشرطة في مايو خوفًا على حياته لأنه يعتقد أنه كان مبطناً حتى بواسطة Obeta لعملية زرع أخرى في نيجيريا.