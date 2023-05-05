24 مايو.. ندوة لمناقشة "بائع الخانات " لعمرو العادلي بصالون حديث الأربعاء

يستضيف صالون حديث الأربعاء، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتورهاني أبو الحسن، ندوة لمناقشة المجموعة القصصية "بائع السخانات" للكاتب القاص عمرو العادلي.

ويناقشه خلالها، الناقد الدكتور عزوز على اسماعيل ، والناقد الدكتور نجدي عبد الستار، وذلك في الساعة السابعة من مساء الأربعاء 24 مايو، بمركز الإبداع الفني بدار الأوبرا المصرية.

ومن أجواء المجموعة نرصد السطور التالية:

“أنا لا أجيد الاختصار، ولستُ بارعًا في ربط الأفكار، لا يمكنني التحدث بانتظام عن أي شيء، ولا أعرف كيف نما كل هذا الكُره في نفس حلمي تجاهي، فقد قال لي ذات مشادة كلامية «أنت شخص عبيط وليس لديك أي خبرة بالحياة» كيف يقول ذلك وأنا موظف محترم؟ أرى أن طاعة رؤسائي واجب مقدس، أبتسم دائمًا ولا أنسى نصف انحناءة أمام الزبائن كما أوصاني أبي، أفعل باقتناع ما يجعلهم يعتقدون أنهم أذكى مني، وإلا فلماذا أنحني إن لم يكونوا صنفًا ممتازًا من البشر؟ مؤكد مكتوب أمامك في الأوراق أن أبي هو الذي عيَّنني في هذه الشركة العتيقة، ثلاثون عامًا وأنا أتحدث همسًا إلى الزبائن، أعرض عليهم فضائل شراء السخانات حتى في فصل الصيف”.

وعمرو العادلي.. كاتب قاص وراوئي مصري، التحق بكلية الآداب جامعة عين شمس وتخرج في قسم الاجتماع، اجتاز مرحلة التمهيدي للماجستير وسجل بالجامعة رسالته بعنوان “رؤية العالم وطبيعة الشخصية المصرية في كتابات يوسف إدريس”. متفرغ حاليًا للكتابة الروائية والقصصية بشكل تام، بدأ النشر في عام 2008 بالمجموعة القصصية “خبز أسود” ثم توالت الأعمال بعد ذلك. ينظَّم الورش الأدبية منذ العام 2013 وحتى الآن، منها ورشة دار إشراق المجانية لتعليم الكتابة الإبداعية، ثم ورشة الدار المصرية اللبنانية المجانية لتعليم الكتابة الإبداعية، ثم ورشة مكتبات ألف، وورشة دار تويا لتعليم الكتابة الإبداعية.

ومن أعماله الروائية• “إغواء يوسف”، كتالوج شندلر”، “الزيارة”، رحلة العائلة غير المقدسة”، “اسمي فاطمة”، المصباح والزجاجة” (رواية للأطفال والناشئة).

ومن أعماله القصصية "خبز أسود” ، جوابات للسماء، حكاية يوسف إدريس ، عالم فرانشي ، و "و"

حصل على العديد من الجوائز والتي منها :جائزة الدولة التشجيعية عن روايته “الزيارة”عام 2015

• جائزة ساويرس فرع كبار الأدباء عن مجموعته القصصية “حكاية يوسف إدريس” عام 2016

• جائزة اتحاد كتاب مصر عن روايته “رحله العائلة غير المقدسة” لعام 2018

• وصلت روايته للأطفال “المصباح والزجاجة” للقائمة الطويلة بجائزة الشيخ زايد لأدب الطفل لعام 2018