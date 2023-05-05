اختتام فعاليات ختام دورة "فقه الحج" للأئمة والواعظات (صور)

اختتمت اليوم الجمعة، فعاليات دورة فقه الحج للأئمة والواعظات المرافقين لبعثة الحج لهذا العام 1444هــ والمنعقدة بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، في إطار الدور التثقيفي والتنويري والدعوي لوزارة الأوقاف والتيسير على حجاج بيت الله الحرام في أداء مناسكهم.

حاضر في الدورة الدكتور محمود ربيع مدرس الفقه بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر، وبحضور الدكتور محمد عزت الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والأستاذ شريف محمد عبد الرحمن مدير عام الإعلام والعلاقات الإسلامية بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

وأكد الدكتور محمود ربيع أن التيسير على حجاج بيت الله (عز وجل) منهج نبوي راسخ وأصيل، ومنهج أصيل في مناسك الحج، مؤكدًا أن التيسير الذي نسعى إليه هو التيسير المنضبط بضوابط الشرع، المقرون بمدى القدرة والاستطاعة، شارحًا لبعض القضايا التي تواجه الحجاج خلال أداء فريضة الحج.