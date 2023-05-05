الجمعة 05 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

توقيع برنامج تعاون مشترك بين المعهدين الدبلوماسيين المصرى والسعودى

مراسم التوقيع
مراسم التوقيع

وقع معهد الدراسات الدبلوماسية التابع لوزارة الخارجية على برنامج للتعاون المشترك مع معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية بوزارة خارجية المملكة العربية السعودية.

وجاء التوقيع على البرنامج خلال زيارة السفير وليد حجاج مدير المعهد الى الرياض تلبية لدعوة من المعهد السعودي، حيث قام بالتوقيع عليه مع الدكتور عادل العمراني المدير العام المكلف لمعهد الأمير سعود الفيصل، وذلك في حضور السفير أحمد فاروق، سفير مصر بالرياض.

ويعتبر هذا البرنامج، الذي يمتد لمدة ثلاث سنوات، الثاني من نوعه من المعهدين المصري والسعودي منذ توقيعهما على مذكرة تفاهم للتعاون الموسع بينهما عام 2015.

ويهدف برنامج التعاون إلى تنشيط وتطوير مجمل أوجه وبرامج التبادل بين المعهدين في مجال التدريب الدبلوماسي، خاصة من أجل تطوير مهارات وتأهيل شباب الدبلوماسيين المتدربين عن الجانبين، إلى جانب إقامة فعاليات وورش عمل مشتركة حول القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية ذات الاهتمام المتبادل، وتبادل الخبرات والدروس المستفادة في إعداد مناهج وبرامج التدريب الدبلوماسي ذات الصلة بالدورات التي ينفذها كل معهد.

وأكد السفير وليد حجاج، خلال زيارته، التزام معهد الدراسات الدبلوماسية بمشاركة الجانب السعودي خبراته الممتدة في مجال التدريب الدبلوماسي منذ تأسيسه عام 1966، وحرصه على توسيع رقعة تعاونه مع المعهد السعودي تعظيمًا لاستفادتهما المشتركة من تجارب بعضهما البعض.

السعودية معهد الدراسات الدبلوماسية الخارجية مصر سفير مصر

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