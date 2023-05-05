الجمعة 05 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الجيزة يتابع أعمال رفع المخلفات بشوارع الزمر وربيع الجيزي والمنيب

اللواء أحمد راشد
اللواء أحمد راشد

حرص اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، اليوم الجمعة، على متابعة حالة النظافة وجهود رفع المخلفات بعدد من القطاعات بأحياء العمرانية وجنوب الجيزة، حيث شملت الجولة مناطق المنيب وربيع الجيزي وترعه الزمر. 

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وتابع اللواء أحمد راشد، أعمال رفع المخلفات والرتش بالمنطقة الكائنة أمام شارع الدكتور مع شارع ترعه الزمر بنطاق حي العمرانية وذلك من خلال فرق ومعدات هيئة النظافة والحي في إطار تحسين منظومة النظافة ورفع كفاءة الساحات الواقعة أسفل المحاور المرورية والكباري لتحقيق الاستغلال الأمثل لها. 

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وكلّف المحافظ بالمتابعة الدورية للحالة العامة للساحات، من حيث النظافة وعدم وجود تعديات أو إشغالات، مشددًا على رفع كفاءة عدد من الساحات غير المستغلة لإقامة أنشطة خدمية عليها. 

كما تابع محافظ الجيزة جهود حملات منع الانتظار الخاطئ بالجزر الوسطى للطرق والشوارع الرئيسية، موجهًا بتكثيف الحملات لما تسببه تلك السلوكيات الخاطئة من إعاقة للحركة المرورية.

رافق المحافظ خلال جولته اللواء شاكر يونس السكرتير العام ومحمد نور السكرتير المساعد وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة وذكي سلام رئيس حي جنوب وأحمد جلال رئيس حي العمرانية.

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رفع مخلفات حملات محافظ الجيزة محافظة الجيزة أخبار محافظة الجيزة

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