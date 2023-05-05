ننشر القائمة القصيرة لجائزة عبد الفتاح صبري في دورتها الأولى

أعلنت أمانة جائزة عبد الفتاح صبري المخصصة لاكتشاف شباب المبدعين عن القائمة القصيرة للمرشحين للفوز بجائزتها السنوية في الدورة الأولى من الجائزة هذا العام للقصة القصيرة، والتي تمنح بالتعاون مع اتحاد الكتاب (فرع المنوفية)، على أن يتم إعلان الفائز وتسليم الجوائز في يقام بنقابة الأطباء بشبين الكوم، يوليو المقبل.

وضمت القائمة القصيرة لجائزة عبد الفتاح صبرى كلا من: قصة "ألم ينحت ذاكرة لا تمحى" للكاتب محمد شبل الصعيدى، قصة "رائحة الخبز" للكاتب فايز المعداوى، قصة "زهراء" للكاتبة جهاد حسام بدر، قصة "سكر من أجل سكر" للكاتبة مي مرسال، قصة "مأساة" للكاتب سهيلة الخولي، قصة هيستريا للكاتب محمد الجيزاوى.

وكانت أمانة جائزة عبد الفتاح صبري المخصصة لاكتشاف شباب المبدعين أعلنت في ديسمبر الماضي، عن إطلاق جائزتها السنوية رغبة في اكتشاف الشباب المبدع، على أن تخصص الدورة الأولى من الجائزة هذا العام للقصة القصيرة لأبناء محافظة المنوفية، وذلك بالتعاون مع اتحاد الكتاب (فرع المنوفية).

وحددت الجائزة شروطها فيما يلي: "أن يكون المشارك مصريا ومن محافظة المنوفية، ألا يكون قد سبق نشر العمل ورقيا أو الكترونيا أو على وسائل التواصل الاجتماعي، أن تكون المشاركات باللغة العربية الفصحى، ولا يجوز المشاركة بأكثر من عمل، ألا يتجاوز سن المشترك 35 عاما وقت التقدم للمسابقة ، وترسل الأعمال في ملف وورد على إيميل الجائزة : [email protected] ويتم الرد والاستفسار على صفحة الجائزة على موقع التواصل الاجتنماعى فيس بوك، ويتقدم المتسابق بتقديم صورة من البطاقة الشخصية، مع كتابته البيانات الخاصة بصاحب العمل، وسيتم سحب الجائزة في حالة مخالفة الشروط المذكورة.

وعن الجوائز: يحصل المركز الأول جائزة مالية قدرها 3000 ثلاثة آلاف جنية وشهادة تقدير، والمركز الثاني يحصل على جائزة قدرها 2000 ألفان جنيه وشهادة تقدير، والمركز الثالث جائزة قدرها 1000 ألف جنيه وشهادة تقدير، أما المركز الرابع والخامس فيتم منحهما هدية وشهادة تقدير".