اليوم.. محمد رمضان يواصل جولته الغنائية فى أمريكا بحفل بولاية كاليفورنيا

يستعد النجم محمد رمضان لإحياء حفل جديد ضمن جولته الغنائية التي يحييها الفترة الحالية بالولايات المتحدة الأمريكية.

ومن المقرر أن يحيي محمد رمضان مساء اليوم الجمعة حفلًا غنائيًا داخل أحد المسارح الشهيرة بولاية كاليفورنيا، ويحرص عدد كبير من الجاليات المصرية والعربية المتواجدة هناك على حضور الحفل.

ومن المقرر أن يقدم محمد رمضان خلال الحفل أشهر أعماله الغنائية التي يتفاعل معها الجمهور وآخرها أغنيات فيلمه السينمائي "هارلي" المعروض حاليًا بدور العرض السينمائية بالإضافة إلى أعماله القديمة ومنها: "نمبر وان، الأسطورة، ثابت، مافيا، رايحين نسهر، دوشة"، وغيرها من الأغنيات.

ويواصل فيلم محمد رمضان الجديد "هارلي" حصد الإيرادات بشباك التذاكر وذلك منذ طرحه للجمهور بالسينمات ضمن موسم أفلام عيد الفطر المنقضي، وحقق الفيلم إيرادات أمس الخميس بلغت قيمتها 416,958 ألف جنيه، وشهد فيلم "هارلي" تراجعًا في الإيرادات اليومية مقارنة بالانطلاقة القوية للعمل التي شهدها في الأيام الأولى من عرضه.

وتدور أحداث الفيلم حول "هارلي"، مهندس الميكانيكا، الذي يعود من الخليج مع عائلته لاستكمال دراسته بمصر، ويقوده ذكاؤه وسرعته إلى العمل مع إحدى العصابات، ويصبح العنصر الأبرز والأقرب إلى زعيم العصابة.

الفيلم إنتاج سامر المحضر ومنتج منفذ شوميديا "محمود الشيخ"، وإشراف عام رياض المزهر، وإشراف عام على الإنتاج "رويال صن" محمد ناصف، وإخراج محمد سمير وتأليف محمد سمير مبروك، ومدير تصوير أحمد عبدالقادر، بطولة محمد رمضان، مي عمر، محمود حميدة، أحمد داش، مي كساب، إسماعيل فرغلي، حسني شتا.