الجمعة 05 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط 410 أطنان قمح محلى مخلوط داخل أحد مطاحن الدقيق بالشرقية

القمح
القمح

كلّف الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، فايزة عبدالرحمن، وكيلة وزارة التموين، بإحكام الرقابة والسيطرة على صوامع وشون توريد القمح المحلي بالتنسيق مع مديرية الزراعة وهيئة سلامة الغذاء والرقابة على الصادرات؛ للتأكد من انتظام عملية استلام القمح المحلي من المزارعين تزامنًا مع موسم حصاد القمح بالمحافظة باعتباره سلعة استراتيجية ويمثل الأمن الغذائي للمواطنين.

وتنفيذًا لتوجيهات المحافظ، قامت إدارة تموين العاشر من رمضان برئاسة محمود أحمد عبدالرحمن، مدير الإدارة ومباحث التموين بحملة تموينية على المطاحن والمنشآت التجارية. 

وتم ضبط كمية من القمح المحلي موسم ٢٠٢٣ مقدارها ٣٧٠ طن قمح محلي مخلوط بقمح مستورد داخل أحد المطاحن التي تقوم بإنتاج الدقيق الفاخر استخراج ٧٢٪، وكذلك كمية مقدارها ٤٠ طن دقيق فاخر منتج من نفس القمح المحلي وتم تحرير المحضر رقم "٤٥٣٩" لسنة ٢٠٢٣ جنح أول العاشر من رمضان ضد المدير المسؤول للمطحن لاستخدامه قمح محلي في إنتاج الدقيق الفاخر مخالفًا القرار الوزاري رقم ٦٧ لسنه ٢٠٢٣.

كما تم  تحرير المحضر رقم "٢٠٦٧" جنح ثان العاشر من رمضان ضد صاحب نشاط تجاري لعدم الإعلان عن الأسعار طبقاً للتعليمات، وتحرير المحضر رقم "٢٠٦٨" لسنة ٢٠٢٣ جنح ثان العاشر من رمضان ضد صاحب نشاط تجاري لعدم وجود شهادة صحيه للعاملين في مجال الأغذية، وتم عرض المحاضر على النيابة العامة المختصة لاتخاذ شئونها حيال المخالفين.

استقبال القمح المحلى إدارة تموين إحكام الرقابة الأمن الغذائي للمواطنين الأمن الغذائي استلام القمح الرقابة على الصادرات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية

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