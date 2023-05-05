"الصحة العالمية": الوضع الصحى فى السودان صعب للغاية وتوقف فحص العينات بمختبر الخرطوم

تحدث الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، عن الوضع الصحي في السودان، قائلًا إن الأحداث الأخيرة التي شهدها مختبر الخرطوم أدت إلى توقف فحص العينات وصعوبة معرفة الأمراض.

وأضاف المنظري خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية" أن الوضع الصحي في السودان صعب جدًا، مؤكدًا أن حجم الاحتياجات الإنسانية زاد في السودان بعد تلك الأزمة التي تعرضت لها البلاد.

وأشار إلى أنه قبل الأزمة كان هناك 16 مليون سوداني يصنفون على أنهم يحتاجون مساعدات إنسانية بمختلف أنواعها وبالتأكيد هذا العدد زاد جراء الاشتباكات التي تحدث في السودان.

وأكد المنظري أن عددًا كبيرًا من المرافق الصحية بالسودان تعطل بسبب الاشتباكات، متابعًا: "هناك توقف شبه كامل لمرافق تطعيم الأطفال".