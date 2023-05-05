الجمعة 05 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانية: المرأة في عصرها الذهبي وحققت الكثير من المكتسبات والإنجازات خلال الاستراتيجية الوطنية

الدكتورة ليلى أبو
الدكتورة ليلى أبو إسماعيل

أكدت النائبة الوفدية الدكتورة ليلى أبو إسماعيل عضو مجلس النواب أن طرح مختلف القضايا في الحوار الوطني يعكس حرص الدولة المصرية على عرض المشاكل والتحديات الراهنة بحرية وشفافية وهو ما يمهد الطريق لخبراء الاقتصاد والمستثمرين للتعرض إلى كافة التحديات الاقتصادية خاصة تلك المتعلقة بتهيئة مناخ الأعمال أمام الاستثمار المحلي والأجنبي المباشر.

جاء ذلك خلال مشاركة النائبة الوفدية ودعوتها في الحوار الوطني والتي بدأت جلسته الافتتاحية أمس.

وأضافت "أبواسماعيل" أن حالة الحوار تعد مكتسبا وحالة إيجابية في حد ذاتها في ظل العديد من التحديات العالمية والإقليمية، وهذا هو الهدف الأسمى للمرأة المصرية التي كانت ولا تزال هي خط الدفاع الثالث عن الوطن.

وأوضحت النائبة الوفدية أن ملف المرأة قد حقق الكثير من الإنجازات في ظل عصر ذهبي حافظ على مكتسباتها وحقق لها المزيد، في ظل الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مضيفة أن ملف المرأة المصرية يكون أكبر من حيث التواجد في جميع محاور ومجالات الحوار الوطني.

وقالت نائبة الوفد أن اختلاف الرأي في الحوار الوطني لا يفسد للوطن قضية، وعبرت عن أمنياتها أن تعمل مخرجات من الحوار الوطني على الحفاظ على الهوية الوطنية المصرية، مشددة على أن ذلك يعد نقطة مفصلية، والهدف الأساسي من الحوار الوطنى أيضًا هو وجود أسر مصرية متماسكة تحقق الانتماء والحفاظ على الهوية المصرية، وأشارت إلى توقعاتها بأن تسفر الجلسات عن مخرجات مهمة تخص الشباب أيضًا باعتبارهم هم المستقبل، مشددة على أن المكتسب الأكبر فى هذا العصر هو الإستماع للشباب والمرأة.

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