السبت 06 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"حقوق الإنسان والمواطنة": الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى مُبشرة ولم توجد بها خطوط حمراء

المستشار جمال التهامي
المستشار جمال التهامي

علق المستشار جمال التهامي، رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة، على المشاركة الواسعة والفعالة من مختلف القوى السياسية والنقابية والمجتمع الأهلي، مؤكدًا أن الحوار الوطني حرّك المياه الراكدة.

وقال خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز": "الإقبال على الحوار الوطني، يتعلق بطموح الكثيرين من المواطنين، لذا كان على الجميع المشاركة وما زال الباب مفتوحًا أمام الجميع".

وأضاف: "وكان الإقبال كبيرًا على المشاركة من الحوار الوطني بناء على طلب الجماهير، تم إجراء حوار وطني من القاعدة إلى القمة، القرى والأقسام والمراكز، والمحافظات والأمانات العامة والمتخصصة".

وتابع: "الشعب يعلق طموحات كبيرة على الحوار الوطني، لذا علينا دراسة كافة القضايا ووضع حلول قابلة للتنفيذ".

وأكد المستشار جمال التهامي، رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة، أن الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني، كانت مبشرة للآمال، ولا توجد بها خطوط حمراء أو سقف لمناقشة أي من القضايا المطروحة.

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