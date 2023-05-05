الجمعة 05 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

رئيس "صحة الشيوخ": ملف الصحة أولوية على مائدة الحوار الوطنى

الدكتور علي مهران
الدكتور علي مهران

قال النائب علي مهران، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إن ملف الصحة من أهم الملفات على أجندة الحوار الوطنى، لا سيما وأن الجلسة الافتتاحية أكدت أن كل المشاركين فى الحوار الوطنى يضعون مصلحة المواطن نصب أعينهم، وأنه لا مصلحة شخصية تعلو على مصلحة الوطن.

وأضاف النائب الدكتور على مهران أن ملف الصحة والتعليم من أهم الملفات التي تؤدي إلى نهضة الشعوب، وأن الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ توليه الحكم بدأ فى اتخاذ العديد من الخطوات فى ملف الصحة، والذى تم إهماله على مدار سنوات عديدة، فأصبحت البنية التحتية فى وضع صعب، بجانب ما ورثناه من مشاكل أخرى مرتبطة بالمستشفيات ومرتبات الأطباء، وغيرها من الملفات الهامة.

وأوضح رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ أن الحوار الوطني يركز على الإشكاليات التي تمثل المصلحة العامة وينشغل بها المواطن، دون المساس بطبيعة الدولة المستقرة، وأن ملف الصحة من الملفات التى تمثل أولوية على مائدة الحوار، ويشارك فى المناقشات كثير من القامات العلمية والباحثين المتميزين، الذين سوف يسعون لوضع تصور شامل لحل أزمات هذا الملف فى جميع جوانبه.

واختتم مهران: «نتوقع أن يُحدث الحوار الوطني تغييرا ونقلة كبيرة ونوعية في ملف الصحة، حيث إن ملف الصحة كان ملفا صعبا قبل تولى الرئيس السيسي المسئولية، لكنه حمل على عاتقه معالجة أمور كثيرة، مثل ملف شباب الأطباء، والتأمين الصحى، وتطوير المستشفيات الحكومية والجامعية، بجانب ملف الأجور وملف هجرة الأطباء»، موضحا أن الحوار الوطنى  يبحث احتياجات المواطنين والطبيب والمؤسسة التي تقدم الخدمة.

التأمين الصحي أجندة الحوار الوطني الدكتور على مهران الخدمة العلاجية الحوار الوطنى الصحه والتعليم النائب الدكتور على مهران رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ

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