الجمعة 05 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

قصف مصفاة نفط روسية قرب الحدود الأوكرانية بطائرة مسيّرة

قصف مصفاة نفط روسية
قصف مصفاة نفط روسية

اندلع حريق في مصفاة نفط في جنوب غرب روسيا قرب الحدود الأوكرانية، استهدفتها طائرة بلا طيار، الخميس، على ما نقلت وكالات الأنباء الروسية عن أجهزة الإغاثة المحلية.

وأفيد قبل الظهر عن الحريق الذي انتشر على مساحة 60 مترا مربعا في مصفاة النفط في إلسكي في منطقة كراسنودار، وتمت السيطرة عليه في الساعة السادسة ت غ "قبل وصول فرق الإطفاء"، حسبما أفاد الفرع المحلي لوزارة الأوضاع الطارئة الروسية لوكالة «إنترفاكس».

وذكر المكتب أنه "تم إجلاء موظفي المصفاة بسرعة ولم تسجّل أي إصابات".

وأوردت وكالة «تاس» الرسمية، نقلاً عن مصدر في أجهزة الإغاثة، أنّ الحريق نجم عن هجوم جديد بطائرة مسيّرة.

من جهتها، ذكرت وكالة «ريا نوفوستي»، حسب مصدر آخر في أجهزة الإغاثة، أنّ الحريق نجم عن اشتعال منتجات نفطية غداة تسربها إثر هجوم بطائرة مسيّرة.

ولم ترد أي معلومات رسمية حول مصدر الحريق في الوقت الحاضر.

واستُهدفت مصفاة إلسكي، الخميس، بواسطة طائرة مسيّرة مجهولة، وفق السلطات المحلية، ما تسبّب بانفجار وحريق أخمده العاملون في المصفاة "على الفور".

مصفاة نفط غرب روسيا الحدود الأوكرانية طائرة بلا طيار الإغاثة

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