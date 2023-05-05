توريد 5 آلاف طن قمح إلى شون وصوامع بورسعيد

ارتفعت معدلات التوريد من الأقماح المحلية لموسم 2023 في الشون والصوامع بمحافظة بورسعيد، ووصل إلى 5894 طنا و776 كجم، بدرجة نقاوة عالية الجودة في وجود اللجان الفنية المتخصصة لفرز واستلام القمح المحلي والتي تعمل من الساعة الـ8 ص، وحتى أخر سيارة توريد بما فى ذلك العطلات الرسمية والإجازات. .

كان قد تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بروسعيد، منطقة سهل الطينة ليشهد موسم حصاد القمح 2023، مضيفا أنه قد زادت المساحة المنزرعة بالقمح في بورسعيد عن العام الماضى، حيث كانت 9 آلاف و596 فدان وزادت إلى 10 آلاف و138 فدانًا، منهم 4 آلاف فدان بمنطقة سهل الطينة، مؤكدًا على أنه يجرى تقديم كافة التيسيرات اللازمة للمزارعين والقائمين على حصاد، وتوريد محصول القمح بنطاق المحافظة لتذليل أي عقبات وضمان سهولة توريد محصول القمح.

وأكد على أنه جرى تشكيل لجان مُكلفة باستلام محصول القمح من المزارعين ومتابعة إجراءات تداول وتسويق الأقماح، والتأكد من جودة الأقماح الموردة، وهناك مندوبين من مديرية الزراعة ومديرية التموين وهيئة سلامة الغذاء لاستلام واستقبال الأقماح الموردة للمطاحن.

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