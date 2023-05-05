الجمعة 05 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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وجبات ساخنة وفرص عمل.. أسوان تفتح ذراعيها للنازحين من السودان

أسوان تفتح ذراعيها
أسوان تفتح ذراعيها للنازحين من السودان

استعرضت قناة "القاهرة الإخبارية" المشهد الإنساني في مدينة أسوان، واستقبال المواطنين السودانيين القادمين من السودان.

وقال رمضان المطعني، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، إن أهالي أسوان استقبلوا الأشقاء السودانيين أحسن استقبال، موضحًا أن أهالي أسوان فتحوا بيوتهم الخالية من السكان للإقامة بها، والبعض الآخر استضاف الأسر السودانية في منازلهم.

وأكد أن أهالي أسوان يوجهون كل الدعم للأشقاء السودانيين، متابعًا: "تم استقبال الأسر السودانية التي جاءت دون عائل التي تتكون من سيدات وأطفال فقط".

وأشار إلى أنه يتم أيضًا توفير بعض فرص عمل للأشقاء السودانيين لكي يكون لهم مصدر دخل دائم لهم.

وتابع: "موقف كركر الدولي يستقبل العديد من الذين يأتون من معبري قسطل وأرقين، بحفاوة كبيرة بالمياه المثلجة والوجبات الجافة والساخنة على مدار اليوم" مشيرًا إلى أنه كان هناك 500 وجبة توزع يوميًا للقادمين والمغادرين من موقف كركر الدولي.

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