الجمعة 05 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تفاصيل مصرع صياد على متن مركب بالمنوفية

مصرع صياد على متن
مصرع صياد على متن مركب

استقبلت مستشفى السادات المركزي جثمان صياد، كان قد لقي مصرعه وذلك عقب اصطدامه بسلك إحدى المعديات أثناء تواجده على مركب مع آخرين والذين تصادف مرورهم من محافظة المنوفية في طريق عودتهم إلى محافظة كفر الشيخ للعمل.

وعلى الفور، انتقلت قوه من مركز شرطة السادات بقيادة رئيس المباحث الرائد مصطفى محروس، والذي تبين له مصرع "إ، ع، ا" - 43 عامًا، صياد على مركب ومقيم الرحمانية بالبحيرة، متأثرًا بإصابته بكدمات في الرأس ونزيف بالمخ، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتحرير المحضر اللازم بالواقعة.

وبالانتقال والفحص وسؤال شقيق الصياد المتوفي ح، ع، ا - 43 عامل صياد على نفس المركب، ومقيم ذات الناحية، وشاهي الواقعة سائق مركب الصيد مقيم دسوق بكفر الشيخ، وعامل آخر على المركب مقيم طهواي التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، و أكدو شهود عيان الواقعه أثناء اخذ اقولهم  على أنه حال استقلالهم و سيرهم بالمركب بفرع رشيد عقب تصليحها في القناطر الخيرية، في اتجاههم إلى كفر الشيخ، اصطدم المتوفي بسلك إحدى المعديات بدائرة مركز السادات، أدى إلى سقوطه داخل المركب على رأسه وحدثت الإصابة، و نفوا الشبهة الجنائية.

وترجع أحداث وتفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية إخطارا من العقيد نضال المغربي مأمور مركز شرطة السادات، يفيد وصول بلاغ من المستشفى المركزي، استقبال صياد مصاب كدمات بالرأس ونزيف بالمخ وتوفي متأثرا بإصابته.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعه والذي حمل رقم 3323 إداري السادات لسنة 2023،  وذلك عقب سماع شهود العيان وإرافق التقرير الطبي عن حالة الوفاة، وتم دفن الجثمان بمقابر العائله وتسليمه لااسرته بعد معاينة الطب الشرعي واستخراج تصاريح الدفن. 

اتخاذ كافة الإجراءات استخراج تصاريح استقلالة التقرير الطبي التفاصيل الكاملة الإجراءات القانونية

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