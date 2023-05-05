ضبط راكبين أخفيا سبائك ذهبية في مطار القاهرة

ضبطت السلطات الجمركية في مطار القاهرة الدولي راكبين مصريين حاولوا تهريب عدد من السبائك الذهبية بدون دفع الرسوم الجمركية.

وقعت الحادثة أثناء انتهاء الإجراءات الجمركية على ركاب الرحلة القادمة من الشارقة، حيث قام مأمور الجمرك محمد حسن عبد الوهاب بإيقاف أحد الركاب الذي حاول الخروج من بوابة اللجنة الجمركية بدون الإفصاح عن ما يحمله من مواد تخضع للرسوم والضرائب الجمركية.

وبعد فحص حقائبه باستخدام جهاز الأشعة، لم يتم العثور على أي شيء غير مشروع. لكن بسبب ارتباك الراكب واختصار فترة سفره، قام مدير الجمارك بصالة الوصول رقم ١ بتكليف محمد حسين محمود وهاني أحمد عفيفي لتفتيش الراكب بطريقة يدوية، مما أسفر عن ضبط ست سبائك ذهبية كان الراكب قد أخفاها في أجزاء حساسة من جسده.

وقامت اللجنة المكلفة بتحريز المضبوطات التي بلغ وزنها ٣٧٠ جرامًا، حيث كانت ٣ سبائك بوزن ٣٠٠ جرام (مائة جرام لكل منها)، وسبيكة بوزن ٣٠ جرامًا، واثنان بوزن ٤٠ جرامًا.

الحالة الثانية كانت أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة خطوط طيران النيل القادمة من جدة، حيث استوقف محمد عدلي الليثي، مأمور الجمرك المعيّن على لجنة الخط الأخضر، أحد الركاب، أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية.

وأنكر الراكب حوزته لأي شيء يجب الإفصاح عنه. وبعد تفتيش حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من محمد مرسي، مأمور الجمرك، وهاني مصطفي، رئيس القسم، لاحظ الاثنان وجود كثافات معدنية وسط الملابس بالحقائب.

قام محمد أمين، مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبنى الركاب رقم ١، بتكليف سيد فؤاد، مأمور الجمرك، بتفتيش حقائب الراكب يدويًا، مما أسفر عن ضبط ٤ سبائك ذهبية؛ أثنان منها كانا مخفيين من قبل الراكب في مكان سري أسفل القاع الخارجي للحقيبة، واثنان داخل سماعة "صب". قام محمد الدمرداش، مدير الجمرك، بتكليف لجنة مكونة من أحمد أمين، وحسن شرف، وأحمد رفاعي، تحت إشراف محمود سليمان، مدير الحركة، وفي حضور علي فهمي من إدارة الأمن الجمركي، بتحريز المضبوطات التي بلغ وزنها ٢٥٠ جراما.

وأمر مدحت عبد الصبور، مدير الإدارة الأولى بالانابة، بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٢٠ لعام ٢٠٢٣ ضد الراكب الأول. وتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٢١ لعام ٢٠٢٣ ضد الراكب الثاني.

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