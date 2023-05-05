محافظ المنوفية يتابع التزام السائقين بتعريفة الركوب الجديدة

تواصل الأجهزة التنفيذية بمحافظة المنوفية جهودها المكثفة لمتابعة الحالة العامة بجميع مواقف السيارات بكافة أرجاء المحافظة، ومدى التزام السائقين بالتعليمات المقررة ووضع بنرات ولوحات إرشادية وملصقات مدون عليها التعريفة الجديدة داخل الموقف لتعريف المواطنين بالأسعار الجديدة، وكذا عدم السماح بخروج أي سيارة من المواقف دون لصق الاستيكر موضح به التسعيرة الجديدة منعاً لاستغلال المواطنين.

ويتابع اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، من خلال غرفة العمليات المركزية بالمحافظة الموقف الحالي للتأكد من انتظام منظومة العمل، وعدم التلاعب في التسعيرة المقررة، مشدداً على أنه لن يسمح بأي تهاون أو تقصير في تطبيق عقوبات رادعة و توقيع غرامات فورية للمخالفين، مناشداً جموع المواطنين عدم دفع أي زيادة عن التعريفة الرسمية، والإبلاغ الفورى عن أى سيارة تخالف التعليمات من خلال الاتصال بغرفة العمليات المركزية على الأرقام التالية (2239804- 2224899- 2222035).