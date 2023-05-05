الجمعة 05 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

لأول مرة.. مهرجان "النحت على الرمال" بشواطئ الإسكندرية

شواطئ الإسكندرية
شواطئ الإسكندرية

أعلنت محافظة الإسكندرية تنظيم مهرجان "النحت على الرمال" على شاطئ السرايا العام، لأول مرة على شواطئ الإسكندرية، تحت رعاية اللواء محمد الشريف بالتعاون مع جامعة الإسكندرية.

وأشارت المحافظة في بيان لها اليوم، إلى أن المهرجان سيبدا يوم الأحد 7مايو، ويستمر حتى 11مايو الجاري، حيث سيتم غلق الشاطئ على مدار ٤ أيام مدة المهرجان حتى يتمكن المشاركين من استكمال أعمالهم الفنية.

13مشارك من 3جامعات

يشارك في المهرجان 13مشارك من كليات الفنون الجميلة، و التربية النوعية جامعة الإسكندرية، و  التربية النوعية جامعة مطروح، وكلية التربية النوعية جامعة دمياط، وسيتم اختيار 3فائزين من الأعمال المشاركة في المهرجان للحصول على جوائز قيمة.

 

استعدادات شواطئ الإسكندرية


وكانت استعدت شواطئ الإسكندرية لاستقبال الرواد من أهالي المحافظة والزائرين بالعديد من التجهيزات والخدمات بناءً علي توجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.

وأعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف عن جاهزية 65 شاطئ والتي تتميز بتنوعها حيث تنقسم لعدة فئات بين مجانية وعامة وخدمة ومميزة وسياحية.

وتم التأكيد على توافر وصيانة معدات الشاطئ من شماسي وكراسي، ورفع كفاءة دورات المياه و غرف تغيير الملابس، وتحسين واستكمال مستوي المشايات بالشواطئ للتسهيل على ذوى الهمم وكبار السن للوصول إلي مياه البحر كما تم التأكيد على دخول ذوى الهمم مجانا كافة الشواطئ طبقا لقرار محافظ الإسكندرية والتأكيد من وجود الإذاعات الداخلية والتى لعبت دورا كبيرًا فى الصيف الماضى فى إعادة الأطفال المفقودين إلى ذويهم وكذا إصدار التحذيرات للمصطافين عند ارتفاع الأمواج.

كما شدد رئيس مصايف الإسكندرية على تواجد المفتشين، والاهتمام بمنظومة الإنقاذ، وتواجد أبراج المراقبة ورفع كفاءة المنقذين، واستكمال الخطوط العائمة، ونظافة الشواطئ، ورفع كفاءة بوابات الشواطئ وصيانة أكثر من500 شمسية لتكون جاهزة وبحالة جيدة لاستقبال الرواد.

لاول مرة مهرجان النحت على الرمال بشواطئ الإسكندرية الإسكندرية جامعة الإسكندرية

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