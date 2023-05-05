ريم القاضي: يجب الاستفادة من موقع مصر واتفاقيات التجارة لزيادة صادراتنا

قالت ريم القاضي، أمين لجنة الاستثمار بحزب الجيل الديمقراطي وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، إن هناك تحديات تواجه الاستثمار في مصر وينبغي العمل على تقديم حلول لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاعات الحيوية، فضلاً عن الصناعات المغذية لكل صناعه وكيفية الاستفادة من موقع مصر الاستراتيجي واتفاقيات التجارة الحرة لزيادة الصادرات المصرية والتي يمكن أن تكون بمثابة خطة انقاذ للبلاد في ظل الظروف الراهنة.

وطالبت القاضي”، خلال الندوة التي نظمتها جريدة "الدستور" لمناقشة الأوراق المقدمة من التيار الإصلاحي الحر للحوار الوطني بالمحور الاقتصادي، الحكومة بالعمل على إصدار خطة عمل لدعم الصناعات الحيوية التي تعزز الصادرات المصرية وقالت نحن بحاجة إلى مناخ جاذب للاستثمار منتقدة تعامل بعض الموظفين في الدولة مع المستثمرين.

وأوضحت أنها ستتقدم بمقترحات في قطاعي المنسوجات والملابس الجاهزة للجان المحور الاقتصادي بالحوار الوطني، خاصة وأن قطاع الملابس الجاهزة كثيف العمالة وتعدت صادرات مصر منه المليار دولار من المنسوجات في 2022 و2.5 مليار دولار من الملابس الجاهزة، لأهمية هذا القطاع في الاقتصاد الوطني في ظل رغبة شركات دولية للدخول للسوق المصرية للاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة.

وكانت "الدستور" قد نظمت ندوة شارك فيها قيادات التيار الإصلاحي الحر على مدار ٣ أيام، وذلك لعرض مقترحاتهم للحوار الوطني في محاوره الثلاث الاجتماعي والاقتصادي والسياسي.

وفي الندوة المختصة بمناقشة مقترحات التيار الإصلاحي لمناقشة أوراق المحور الاقتصادي شارك فيها قيادات حزب الجيل وهم ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل، وأحمد محسن قاسم، ومحمد شهاب، والدكتور كريم عادل، ونادر خضر، وريم القاضي، والمهندس على قاعود، وعمرو فتوح، ومونيكا وليم، والدكتور هدير يوسف، والدكتور إبراهيم جمال.

ومن قيادات حزب الإصلاح والنهضة كلا من الدكنتور هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، ومحمد إسماعيل، علاء مصطفى، أمير هاني، أحمد عمرو، ومصطفى كريم.

من قيادات حزب الاتحاد، المستشار رضا صقر رئيس الحزب وجميلة ذكي، وميرنا أمين، وأحمد سامي عضو أمانة الشباب، ومنه الله إسلام أمين مساعد التدريب والتثقيف.

ومن قيادات حزب مصر القومى، الدكتور روفائيل بولس، رئيس حزب مصر القومى، ومايكل روفائيل بولس نائب رئيس الحزب، واللواء محمود صابر، واللواء بهاء حلمي، والدكتورة سحر وهدان مديرة المكتب التنفيذي وعميد فاروق حمادى الأمين العام لمحافظة القاهرة.