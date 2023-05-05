مصرع عامل وإصابة آخر بطلق نارى فى مشاجرة بسوهاج

لقي عامل مصرعه وأصيب طالب برش خرطوش في مشاجرة بناحية قرية "المجابره" بنطاق دائرة مركز :جرجا" جنوب محافظة سوهاج، تم نقل الجثة للمشرحة والمصاب للمستشفى لتلقى العلاج.

بدأت تفاصيل الواقعة بحسب بيان أمني، بتلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج، بلاغًا من اللواء أحمد فجرنائبه لقطاع الجنوب يفيد بوجود مشاجرة ومتوفى ومصاب بدائرة مركز شرطة جرجا جنوب محافظة سوهاج، وتمت السيطرة على المشاجرة وضبط المشاركين فيها.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد محمود طه، رئيس مباحث المديرية والعميد نور رئيس فرع بحث الجنوب وضباط وحدة مباحث مركز شرطة جرجا برئاسة المقدم محمد جاد اللهرئيس وحدة المباحث بوجود مشاجرة ومتوفٍ ومصاب بناحية المجابرة دائرة مركز جرجا، حيث تبين أنها بين "طرف أول" الصاوي م م 28 سنة عامل بأجر مصابًا "برش خرطوش بالصدر" وتم نقله لمستشفي جرجا العام وتوفي عقب وصوله، ونجل عمومته عبداللطيف ح ع 18 سنة طالب مصابًا "برش خرطوش بالقدم اليسري" وتم نقله لمستشفي سوهاج الجامعي.

وبين "طرف ثان" محروس م م 45 سنة عامل بأجر، وشقيقه ناصر م م 48 سنة عامل بأجر، والطرفان يقيمان بذات الناحية دائرة المركز تم ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة الأول من الطرف الثاني السلاح المستخدم بندقيه خرطوش واتهم الثاني من الطرف الأول من الطرف الثاني بالتعدي عليهما وإطلاق أعيرة من سلاح خرطوش كان بحوزته، ما أدى لإصابته ووفاة الأول بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال، وتم تحرير محضر بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.