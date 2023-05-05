مرسى علم تستقبل 25 ألف سائح على متن 128 رحلة طيران

يستقبل مطار مرسى علم الدولي 128 رحلة طيران تقل على متنها حوالي 25 ألف سائح من جنسيات مختلفة، قادمة من مطارات 11 دولة أوروبية، الأسبوع المقبل، من المقرر وصولهم بداية من غد السبت وحتى نهاية الأسبوع حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات.

وأكد عاطف عثمان، الخبير السياحي، أن جدول تشغيل الرحلات المعلنة بالمطارات كشفت عن استعدادها لاستقبال وصول 128‪ رحلة طيران قادمة من مطارات 11 دولة أوروبية وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية وإنهاء إجراءات الوصول بصالات الوصول، وترتيبات فرق العلاقات العامة لاستقبال السائحين بالورود لدى وصولهم.

وأشار إلى أن فنادق مرسى علم استعدت لاستقبال حوالي 25 ألف سائح من المقرر وصولهم على مدار الأسبوع المقبل من 11 دولة أوروبية هى ألمانيا وإيطاليا وبولندا والتشيك وهولندا وسويسرا وبلجيكا والنمسا ولوكسمبرج وفرنسا وسلوفاكيا، لافتًا إلى أنه يتم عمل برامج ترفيهية وحفلات موسيقية على شواطئ مرسى علم للسائحين بصفة أسبوعية بهدف الترفيه وتنشيط السياحة بواسطة فرق الأنيميشن على الشواطئ.