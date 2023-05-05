الجمعة 05 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

وزير الخارجية الروسى: ننتظر من حركة طالبان تنفيذ طلبات الاعتراف بها

لافروف
لافروف

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، الجمعة، إن مجموعة الاتصال بشأن أفغانستان في منظمة شنغهاي للتعاون تنتظر من حركة طالبان تنفيذ الطلبات التي تقدمت بها المجموعة من أجل الاعتراف بها.

جاءت تصريحات لافروف خلال مؤتمر صحفي، الجمعة، في نيودلهي، عقب اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء فى شنغهاي للتعاون.

وأوضح لافروف أن مجموعة الاتصال بشأن أفغانستان تناولت إحدى أهم القضايا، وهي الاعتراف بحركة طالبان، مشيرا إلى أن الجميع في انتظار تنفيذ الحركة المطالبات التي تقدمت بها فيما يتعلق بالوضع العرقي، وضمان الأمن، والحفاظ على حقوق الإنسان، ومكافحة تهريب المخدرات، ومكافحة الإرهاب وغيرها، وفقا لما نقلته قناة «روسيا اليوم».

وقبيل انطلاق المؤتمر الصحفي، قال لافروف، الجمعة، إن موسكو سترد على هجوم الطائرات دون طيار على الكرملين.

كما شدد لافروف على أن روسيا سترد بإجراءات على هجوم الطائرات دون طيار على الكرملين، قائلا: "صبرنا محدود"، وفقا لما نقلته وكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء.

وأشار وزير الخارجية الروسي إلى أنه من دون حل المشكلة الجيوبوليتيكية الرئيسية، المتمثلة برغبة الغرب في الحفاظ على هيمنته بإملاء إرادته على الجميع، لا يمكن حل أي أزمات، سواء في أوكرانيا أو في أي جزء آخر من العالم.

وأوضح لافروف أن روسيا لم ترفض أبدا حل الأزمة الأوكرانية على الرغم من تزويد الولايات المتحدة الأمريكية كييف بالأسلحة والمعدات. 

وزير الخارجية الروسي أفغانستان منظمة شنغهاي حركة طالبان مكافحة الإرهاب

الأكثر قراءة

الأمن يتوصل لقاتل طفل ديمشلت فى الدقهلية: جاره تخلص منه لسرقة التوك توك

رئيس مدينة سيوة يبحث أوجه التعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى

شرطة النقل والمواصلات تُحرر 1794 مخالفة متنوعة

تحرير 2007 مخالفات عدم تركيب الملصق الإلكترونى للسيارات

ضبط 11 قضية اتجار في المخدرات وتنفيذ 568 حكمًا قضائيًا بأسيوط

ضمن حفل تتويج الملك تشارلز.. "حجر القدر" يثير الجدل فى بريطانيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

تشرشل فى وادى النيل

ماجد حبته

خطوات استعادة سوريا

أحمد المريخي

نجيب محفوظ.. سيرة شعبية

محمد المعتصم

الحوار الوطنى.. انطلاقة نحو المستقبل

محمد سامي محجوب

"سلام على إبراهيم".. أن يكون التاريخ حيًا

سامح الأسوانى

النيل الآمن من الرمال المتحركة

محاسن السنوسي

الحوار الوطنى.. اختلاف لا خلاف

وائل لطفي

الوحدة فى إطار التنوع

صور

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

تشييع جنازة الفنان مصطفى درويش

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تعلن استشهاد 3 وإصابة 4 برصاص الاحتلال

بينها «القيادة الجنوبية».. الجيش الإسرائيلى يعلن تعيينات جديدة فى هيئة الأركان

بعد تبادل إطلاق الصواريخ بين إسرائيل وغزة.. الأسباب والرد والتداعيات