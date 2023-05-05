وزير الخارجية الروسى: ننتظر من حركة طالبان تنفيذ طلبات الاعتراف بها

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، الجمعة، إن مجموعة الاتصال بشأن أفغانستان في منظمة شنغهاي للتعاون تنتظر من حركة طالبان تنفيذ الطلبات التي تقدمت بها المجموعة من أجل الاعتراف بها.

جاءت تصريحات لافروف خلال مؤتمر صحفي، الجمعة، في نيودلهي، عقب اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء فى شنغهاي للتعاون.

وأوضح لافروف أن مجموعة الاتصال بشأن أفغانستان تناولت إحدى أهم القضايا، وهي الاعتراف بحركة طالبان، مشيرا إلى أن الجميع في انتظار تنفيذ الحركة المطالبات التي تقدمت بها فيما يتعلق بالوضع العرقي، وضمان الأمن، والحفاظ على حقوق الإنسان، ومكافحة تهريب المخدرات، ومكافحة الإرهاب وغيرها، وفقا لما نقلته قناة «روسيا اليوم».

وقبيل انطلاق المؤتمر الصحفي، قال لافروف، الجمعة، إن موسكو سترد على هجوم الطائرات دون طيار على الكرملين.

كما شدد لافروف على أن روسيا سترد بإجراءات على هجوم الطائرات دون طيار على الكرملين، قائلا: "صبرنا محدود"، وفقا لما نقلته وكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء.

وأشار وزير الخارجية الروسي إلى أنه من دون حل المشكلة الجيوبوليتيكية الرئيسية، المتمثلة برغبة الغرب في الحفاظ على هيمنته بإملاء إرادته على الجميع، لا يمكن حل أي أزمات، سواء في أوكرانيا أو في أي جزء آخر من العالم.

وأوضح لافروف أن روسيا لم ترفض أبدا حل الأزمة الأوكرانية على الرغم من تزويد الولايات المتحدة الأمريكية كييف بالأسلحة والمعدات.