ضبط 1300 عبوة مستحضرات تجميل وكانولات نقل دم منتهية الصلاحية بطنطا

شنت مديرية التموين بالغربية برئاسة المهندس محمد أبوهاشم، حملة تموينية أسفرت عن ضبط محل بيع مستلزمات طبية ومستحضرات تجميل بحى أول طنطا، لبيعه كانولات نقل دم بشرية بكمية وقدرها (300) كانولا لنقل الدم والمحاليل منتهية الصلاحية طبقا لتاريخ الإنتاج والانتهاء، وضبط كمية (1000) عبوة مستحضرات تجميل (كريمات شعر وبلسم وشامبوهات ومعطرات وزيوت تنعيم شعر) منتهية الصلاحية طبقا لتاريخ الإنتاج والانتهاء بإجمالى مضبوطات (1300) عبوة.



كما قامت الحملة بالمرور على المحال العامة حررت (10) مخالفات عدم إعلان عن الأسعار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وأخطرت النيابة العامة.

كانت قد ضبطت حملة تموينية في محافظة الغربية، 12 ألف سرنجة طبية وخيوط جراحية وكمادات أطفال منتهية الصلاحية داخل شركة طبية في طنطا وتحرر محضر بالواقعة.

جاء ذلك بناءً على تعليمات الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور طارق رحمي، وهيئة الرقابة الإدارية بتشديد الرقابة على الأسواق العامة.