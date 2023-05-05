الجمعة 05 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

ضبط 1300 عبوة مستحضرات تجميل وكانولات نقل دم منتهية الصلاحية بطنطا

ابو هاشم
ابو هاشم

شنت مديرية التموين بالغربية برئاسة المهندس محمد أبوهاشم، حملة تموينية أسفرت عن ضبط محل بيع مستلزمات طبية ومستحضرات تجميل بحى أول طنطا، لبيعه كانولات نقل دم بشرية بكمية وقدرها (300) كانولا لنقل الدم والمحاليل منتهية الصلاحية طبقا لتاريخ الإنتاج والانتهاء، وضبط كمية (1000) عبوة مستحضرات تجميل (كريمات شعر وبلسم وشامبوهات ومعطرات وزيوت تنعيم شعر) منتهية الصلاحية طبقا لتاريخ الإنتاج والانتهاء بإجمالى مضبوطات (1300) عبوة.

كما قامت الحملة بالمرور على المحال العامة حررت (10) مخالفات عدم إعلان عن الأسعار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وأخطرت النيابة العامة.

كانت قد ضبطت حملة تموينية في محافظة الغربية، 12 ألف سرنجة طبية وخيوط جراحية وكمادات أطفال منتهية الصلاحية داخل شركة طبية في طنطا وتحرر محضر بالواقعة.

جاء ذلك بناءً على تعليمات الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور طارق رحمي، وهيئة الرقابة الإدارية بتشديد الرقابة على الأسواق العامة.

الادارة العامة لمباحث التموين الإدارة العامة إدارة الرقابة التموينية المهندس محمد ابو هاشم المحال العامة الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي الرقابة التموينية حملة تموينية

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