الجمعة 05 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضمن المرحلة الأولى من الموجة الـ 21..

إزالة 54 حالة تعدٍ على أملاك الدولة بأسيوط

إزالة مخالفات بناء
إزالة مخالفات بناء

أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، تنفيذ إزالة لعدد 54 حالة تعدٍ على أراضي أملاك دولة بمركزي أبنوب ومنفلوط خلال حملات الإزالات التي تتم بالمراكز والقرى ضمن المرحلة الأولى من الموجة الـ21، لافتًا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين لردع كل من تسول له نفسه مخالفة القانون ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف.

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جاء ذلك طبقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، لاسترداد أراضي الدولة والحفاظ على الرقعة الزراعية وحقوق الدولة وممتلكاتها.

وأوضح اللواء عصام سعد أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية نفذت حملات مكبرة تمكنت خلالها من تنفيذ إزالات لعدد 54 حالة تعدٍ على أملاك دولة بمركزي أبنوب ومنفلوط منهم 25 حالة تعدٍ على مساحة 1235 مترًا مربعًا مباني و28 حالة على مساحة 32 فدانًا و12 قيراط زراعة حيث تمكنت في منفلوط من إزالة 6 حالات تعدٍّ بالمباني على أرض أملاك دولة صرف زراعي بمساحة 95 مترًا و15 حالة تنظيم على مساحة 1070 مترًا، وفي مركز أبنوب تمت إزالة 28 حالة تعدٍّ بالزراعة على أرض أملاك دولة بمساحة 32 فدانًا و12 قيراطًا و4 حالات تعدٍّ على أرض تابعة لحماية النيل بمساحة 70 مترًا.

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وأشار إلى أن تلك الحملات تمت تحت إشراف عدلى أبوعقيل سكرتير عام مساعد المحافظة، وأحمد شوقي مدير عام جهاز حماية أملاك الدولة بالمحافظة، وبمشاركة محمد عبدالغني رئيس مركز ومدينة منفلوط، وخالد عبدالرءوف رئيس مركز ومدينة أبنوب ونوابهم وممثلي جهات الولاية والقوات القائمة على تأمين الإزالات من مديرية الأمن وباستخدام معدات الوحدات المحلية.

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وأشار المحافظ إلى أن الحملات تتم تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد الأراضي وفقًا للجدول الزمني الموضوع للموجة الـ21 والتي بدأت المرحلة الأولى منها السبت الماضي وتستمر حتى 19 مايو الجارى تليها المرحلة الثانية في الفترة من 27 مايو حتى 16 يونيو القادم على أن تختتم المرحلة الثالثة والأخيرة خلال الفترة من 24 يونيو إلى 14 يوليو المقبل، لافتًا إلى أن هناك تنسيقًا مستمرًا مع كل الأجهزة المعنية من خلال غرفة الأزمات المركزية بالديوان العام وجميع الوحدات المحلية لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة بجميع مراكز المحافظة المختلفة.

إزالة مخالفات بناء
إزالة مخالفات بناء
إزالة مخالفات بناء
إزالة مخالفات بناء
إزالة مخالفات بناء
إزالة مخالفات بناء
IMG-20230505-WA0030
IMG-20230505-WA0030
IMG-20230505-WA0032
IMG-20230505-WA0032
إتخاذ الإجراءات القانونية الإجراءات القانونية اللازمة الأراضي الزراعية البناء المخالف التعدي على أملاك الدولة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية اللواء عصام سعد محافظ أسيوط أملاك الدولة والأراضي الزراعية

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