الجمعة 05 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"تموين الأقصر" تراقب تطبيق الأسعار الجديدة بمحطات السولار

تموين الاقصر
تموين الاقصر

قاد الدكتور تامر صلاح مختار، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، جولات مكثفة على محطة تموين السفن لمتابعة خدمة المراكب السياحية والفنادق العائمة حول المحافظة، بناء على توجيهات الدكتور على المصيلحي، وزير التموين، وتعليمات المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، بالمرور اليومي على كل المحطات لمتابعة تقديم الخدمات للمواطنين والمراكب السياحية.

شارك في جولات وكيل وزارة التموين بالأقصر، وكيل المديرية والمهندس جبريل بكرى، مدير عام التجارة الداخلية، ومديرو الإدارات ورؤساء المكاتب، حيث تابعوا العمل فى محطات خدمة وتموين السيارات، ومحطة تموين السفن على مستوى المحافظة، وذلك لمتابعة الأرصدة ومتابعة أسعار بيع المنتجات البترولية الجديدة، طبقاً لقرار وزير البترول والثروة المعدنية رقم (315) لسنة 2013، ولم يتم رصد أي مخالفات حتى الآن.

تموين الاقصر
تموين الاقصر
تموين الاقصر
تموين الاقصر
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