تاريخ السوبر المصرى 4.. حرس الحدود يحقق اللقب 2009 والأهلى يعود للسيطرة

بعد فوز الأهلي ب4 بطولات متتالية للسوبر المصري نجح حرس الحدود في كسر سيطرة المارد الأحمر عندما فازعليه بهدفين نظيفين في مباراة السوبر التاسعة، التي أقيمت يوم 21 يوليو 2009، باستاد الكلية الحربية وأدارها الحكم حمدي شعبان، الذي قام بطرد أحمد السيد مدافع الأهلي في الدقيقة 34، وسجل الهدفين أحمد حسن مكي وأحمد عبدالغني في الدقيقتين 6 و57.

مثل حرس الحدود: ماثورين كاميني وإسلام الشاطر وهاني سعيد وأحمد عاصم و"عبد الرحمن محيي ق 61" ومحمد مكي وعبد السلام نجاح ومحمد الهردة "أحمد كمال ق 65" ومحمد حليم وأحمد عيد عبد الملك وأحمد حسن مكي، و"أحمد سعيد أوكا ق 46"، وأحمد عبد الغني .

مثل الأهلي: أمير عبد الحميد وأحمد علي وأحمد السيد ومحمد سمير وسيد معوض " جيلبرتو ق 61 " وأحمد فتحي وحسام عاشور والمعتز إينو "عبد الله فاروق ق 77 " ومحمد أبوتريكة ومحمد طلعت وهاني العجيزي "مصطفى شبيطة ق 46 " .

4 ألقاب متتالية للمارد الأحمر

نجح الأهلي في الثأر وهزم حرس الحدود بهدف سجله محمد أبوتريكة في الدقيقة 61 في مباراة السوبر العاشرة التي أقيمت يوم 25 يوليو 2010 باستاد القاهرة، وأدارها الحكم محمد فاروق الذي قام بطرد سيد معوض الظهير الأيسر للأهلي في الدقيقة 76، وأحمد عبدالغني مهاجم حرس الحدود في الدقيقة 83.

مثل الأهلي: شريف إكرامي وشريف عبد الفضيل ووائل جمعة وأحمد السيد وسيد معوض وأحمد حسن وحسام غالي وحسام عاشور ومحمد بركات ومحمد أبوتريكة " مصطفى عفروتو ق 79 " وفرانسيس دو فوركي "محمد طلعت ق 62".

مثل حرس الحدود: علي فر ج ومحمد مكي " عبد الرحمن فاروق" وإسلام الشاطر وإسلام رمضان وأحمد كمال وأحمد سالم صافي " لانثري نداى ق 62" ومحمد حليم ومحمد الهردة "عبد الرحمن محيي ق 49" وأحمد عيد عبد الملك وأحمد حسن مكي وأحمد عبد الغني.

الأهلي يحقق لقبه السابع

أقيمت مباراة السوبر رقم 11 بين الأهلي وانبي في ملعب برج العرب بالإسكندرية يوم 9 سبتمبر 2012 وأدارها الحكم محمد فاروق الذي قام بطر الموزمبيقي مانو مدافع انبي وانتهت بفوز الأهلي 2-1 ليحقق لقبه السابع بقيادة مدربه حسام البدري ..تقدم الأهلي بهدف سجله عبد الله السعيد في الدقيقة 65 وتعادل محمد شعبان لإنبي في الدقيقة 77 ثم خطف محمد ناجي جدو هدف الفوز للأهلي في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.

مثل الأهلي: شريف إكرامي وأحمد فتحي وشريف عبد الفضيل وسعد سمير وسيد معوض وعبد الله السعيد وحسام عاشور ومحمود تريزيجيه ووليد سليمان " محمد بركات ق 70 " ومحمد ناجي جدو " رامي ربيعة ق 90 " وأوسو كونان " دومينيك دا سيلفا ق 88".

مثل إنبي: محمد عبد المنصف وأسامة رجب وإبراهيم يحيى ومانو ومحمد ناصف وعبد السلام نجاح " ديفونيه ق 76 " ومحمد شعبان وعبد الله الشحات وأحمد عمران "عمرو فهيم ق 66" وعادل مصطفى "مؤمن زكريا ق 55 " وأحمد عبد الظاهر.