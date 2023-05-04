السودان: مدينة الأبيض تتعرض لهجوم من الدعم السريع

قال الجيش السوداني، الخميس، إن مدينة الأبيض وقيادة فرقة عسكرية تعرضت لهجوم من الدعم السريع وفق قناة العربية في نبأ عاجل.

وتابع الجيش السوداني، أن قوات الدعم تستولي على مستشفى أم درمان وحولته لموقع عسكري.

وأضاف الجيش السوداني، في بيان له، أن الوضع الميداني مستقر عدا أجزاء من العاصمة ومدينة الأبيض.

في السياق، كشفت وسائل إعلام محلية، الخميس من الخرطوم عن استمرار المواجهات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق مختلفة بالعاصمة ومدينة بحري، وسماع أصوات انفجارات وتصاعد الدخان في سماء الخرطوم.

أضافت صحيفة السوداني، أن الجيش السوداني يواصل شن غاراته بالطائرات على أهداف للدعم السريع شمالي الخرطوم، وأنه نجح في تدمير عدد كبير من نقاط تمركز العناصر المتمردة.

أوضحت أن الجيش السوداني يمضي في خطته للقضاء على عناصر الدعم السريع، خاصة أن اليوم يعد الأعنف في المواجهات التي لم نعتد وقوعها في ساعات مبكرة من الصباح، كما أن الاشتباكات بلغت ذروتها في محيط القصر الجمهوري الذي تحاصره القوات المسلحة السودانية، وتتصدى لمحاولات عناصر الدعم السريع التسلل إلى داخله، مؤكدًا هروب عدد من عناصر الميليشيا خارج الخرطوم إلى مواقع أكثر أمانًا.

وتابعت، أن الجيش السوداني الموافقة على تمديد هدنة وقف إطلاق النار الحالية لمدة أسبوع، وذلك في إطار مبادرة منظمة الإيجاد بشأن حل الأزمة الحالية بالبلاد.

وقالت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية في بيانه، إنه "في إطار مبادرة منظمة الإيجاد للتعامل مع الأزمة الحالية بالبلاد، تقدمت المنظمة بمقترح جديد يتمثل في تمديد الهدنة الحالية لمدة أسبوع، وتسمية ممثل من كل جانب للتباحث حول الهدنة مع الآلية رفيعة المستوى المكونة من رؤساء كل من جمهورية جنوب السودان، كينيا وجيبوتي على أن يجرى هذا الحوار في أي دولة يتم التوافق عليها مع الآلية".

أضاف البيان، أن "القوات المسلحة السودانية تبدي موافقتها على المقترح انطلاقًا من مبدأ الحلول الإفريقية لقضايا القارة، ومراعاة للجوانب الإنسانية لمواطنينا".