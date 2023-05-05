34 كاميرا مراقبة ضمن منظومة الإنقاذ بشاطئ النخيل فى الإسكندرية

أجرى الدكتور محمد عبد الرازق، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، جولة بشاطئ النخيل، غرب الإسكندرية لمتابعة عمل منظومة الإنقاذ بالشاطئ.

جاء ذلك بناء على توجيهات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بالمتابعة المستمرة لتنفيذ منظومة الإنقاذ على الشواطئ، وبخاصة شاطئ النخيل، مؤكدًا عدم فتح الشاطئ للرواد قبل الانتهاء من منظومة الإنقاذ بالكامل والتأكد من التزام المستأجر بكافة الاشتراطات التى وضعها الاتحاد المصرى للغوص والإنقاذ.

وقال رئيس مصايف الإسكندرية، في بيان له اليوم، إن العمل يجرى على قدم وساق، وجارٍ الانتهاء من استكمال منظومة الإنقاذ بشاطئ النخيل قبل فتحه لاستقبال الرواد.

وأفاد بأنه جارٍ تركيب 32 كاميرا بطول الكورنيش، وكذلك 2 كاميرا ptz عند مدخل شارع 27 وشارع 47، والتى تستخدم لمراقبة الشاطئ بالكامل وتصل حتى حاجز الأمواج وهى مسئولة عن رصد أي محاولات من قبل الرواد لنزول الشاطئ فى غير أوقات العمل الرسمية.

وتابع أن الكاميرات تستخدم أيضًا فى رصد أى خطورة على الرواد أثناء نزولهم البحر ويتم إرسال رسالة تنبيهية لمنظومة الإنقاذ من خلال جهاز اللاسلكي لاتخاذ اللازم لحماية الأرواح.

وكانت أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، أنه تم وضع عدة ضوابط واشتراطات لعودة فتح شاطئ النخيل والتي تتضمن التزام المستأجر بتعيين 30 فرد إنقاذ من الأفراد المؤهلين فنيا والحاصلين على رخصة منقذ شواطئ معتمدة من الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ، ويتم تقسيمهم ما بين أفراد متمركزة على حواجز الأمواج داخل البحر وآخرين فوق أبراج المراقبة على الشاطئ ومجموعة مترجلة على الشاطئ الرملي، بالإضافة إلى توفير عدد من جيت سكى موجود بصفة دائمة داخل البحر لتأمين طول الشاطئ.

كما أكدت على التزام المستأجر بتنفيذ المناطق الآمنة للسباحة والتى تم تحديدها بمعرفة اللجنة الفنية بالاتحاد المصرى للغوص والإنقاذ عن طريق حبال وخطوط عائمة مع وضع أعلام إرشادية، ويتم تثبيت تلك الخطوط العائمة والحبال بشكل رأسي وعمودي على حواجز الأمواج، وإقامة 4 نقاط للإسعاف موزعة على طول الشاطئ ومجهزة بكافة الإسعافات الأولية المطلوبة للحالات الطارئة، بالإضافة إلى أبراج للمراقبة على الرمال، وتوزيع عدد كافٍ من اللوحات الإرشادية والتحذيرية لمرتادي الشاطئ تتضمن تعليمات نزول البحر وخاصة منع النزول في غير الأوقات الرسمية والمحددة.

تفقد منظومة الإنقاذ بشاطئ النخيل

تفقد منظومة الإنقاذ بشاطئ النخيل

تفقد منظومة الإنقاذ بشاطئ النخيل