الجمعة 05 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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كاتب صحفي لـ"القاهرة الإخبارية": الغرب يسعى لضرب روسيا بتدمير أرمينيا

جريدة الدستور

قال إيهاب عمر، الكاتب الصحفي بالأهرام، إنه منذ انهيار الاتحاد السوفيتي وانتهاء الحرب الباردة بانتصار الغرب، والغرب يسعى إلى تقييد الدول التي كانت تابعة للاتحاد السوفيتي بحزام من المشاكل المتكرر. 

صراعات الاتحاد السوفيتي 

وأكد إيهاب عمر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "ملف اليوم" المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الغرب يسعى إلى ضرب روسيا من خلال تدمير الإقليم الأرميني بالكامل، وذلك لأنه كان تابع للاتحاد السوفيتي، ولهذا تحرص الولايات المتحدة الأمريكية على الاستثمار في المشاكل والصراعات التي توجد في الدول التابعة للاتحاد السوفيتي قديماً.

الصراع بين أرمينيا وأذربيجان

وأضاف في حديثه، أن روسيا تقوم بدعم أذربيجان بصورة كبيرة على حساب أرمينيا التي كانت تدعمها الولايات المتحدة الأمريكية، مشيراً إلى أن روسيا ترفض نشوب حرب بين الدولتين بصورة قطعية.

إيهاب عمر تدمير الاتحاد السوفيتي القاهرة الإخبارية الحرب بين أذربيجان وأرمينيا مساعي الغرب

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