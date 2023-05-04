الخميس 04 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

البيت الأبيض: الاتهامات بانخراط واشنطن فى الهجوم على الكرملين كاذبة

البيت الأبيض
البيت الأبيض

أكد البيت الأبيض، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة الأمريكية ليست متورطة بأي شكل من الأشكال في الهجوم على الكرملين، لافتا إلى أنه لا دليل قاطعا على تعرض الكرملين للهجوم بمسيرات حتى الآن. 

وأضاف البيت الأبيض، في بيان له، أن اتهامات الكرملين بانخراط واشنطن في شن هجمات بمسيرات كاذبة.

جاء ذلك بعد أن اتهم المتحدث الروسي دميتري بيسكوف واشنطن بتوجيه أوكرانيا لشن الهجوم.
ولذلك قال جون كيربي، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي للبيت الأبيض ، ليس لدينا أي علاقة بهذا الأمر، مضيفا أن بيسكوف يرقد هناك ، بكل بساطة. 

وأضاف "كيربي": تزعم روسيا أن أوكرانيا نفذت "هجومًا إرهابيًا" ليل الثلاثاء وحتى الأربعاء بطائرتين بدون طيار، بهدف قتل الرئيس فلاديمير بوتين، وهي تهمة نفتها كييف.

وقال بيسكوف، السكرتير الصحفي لبوتين منذ فترة طويلة، في وقت سابق الأربعاء، أن القرارات بشأن مثل هذه الهجمات لا تُتخذ في كييف، ولكن في واشنطن، مشيرًا إلى أن كييف لا تفعل إلا ما يُطلب منها القيام به.

يأتي الحادث الذي وقع في الكرملين وسط عدة انفجارات أخرى في الآونة الأخيرة وانحرافات عن مسارها في الأراضي الروسية والأوكرانية المحتلة.

وكرر "كيربي" في مقابلته مع "MSNBC" أن واشنطن لا تؤيد أو تتغاضى عن الهجمات التي تشنها أوكرانيا خارج حدودها، قائلا: كنا واضحين معهم علنًا وكنا واضحين معهم في السر بأننا لا نشجعهم ولا نسمح لهم بالضرب خارج أوكرانيا.

البيت الأبيض تورط أوكرانيا روسيا الكرملين

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