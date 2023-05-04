أحمد جلال: تخارج الدولة من بعض الأنشطة الاقتصادية كان مطلوبًا

تحدث أحمد جلال، مقرر المحور الاقتصادي في الحوار الوطني، عن تخارج الدولة من بعض المشروعات وترك المجال للقطاع الخاص، مؤكدًا أنه يوجد مشاريع يستطيع القطاع الخاص القيام بها، وأخرى لا يستطيع القيام بها سوى الدولة مثل الطرق والكباري وغيرها.

وأضاف خلال حواره في برنامج "كلام في السياسة"، مع الإعلامي أحمد الطاهري، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن فكرة تخارج الدولة من بعض الأنشطة الاقتصادية هو نوع من التعديل الذي كان مطلوبًا لأن الدولة تدخلت في بعض المشاريع المميز فيها القطاع الخاص.

وأشار مقرر المحور الاقتصادي في الحوار الوطني، إلى أن تدخل الدولة في هذه المشاريع كان ضررويًا في توقيت معين، واليوم آن الأوان للتعديل، مؤكدًا أن دور الدولة هو صنع السياسات وليس الملكية.

وتابع، أنه لا يوجد دولة تعتمد على الحكومة كمنتج لكل الأشياء والأفضل لها وللنمو أن تركز في الأشياء المميزة فيها وتترك الباقي للقطاع الخاص.