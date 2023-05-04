محمود فوزى: سيتم مكافحة الشائعات حول الحوار الوطنى بتوفير المعلومات يوميًا

قال المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إنه في نهاية كل يوم من جلسات النقاشات المتخصصة بالحوار الوطني سيتم إصدار بيان يلخص ماتم فيها، وفي نهاية الأسبوع من كل الجلسات للمحاور الثلاثة من الممكن أن يكون هناك مؤتمر صحفي إذا كان هناك داعي لذلك.

وأضاف خلال حواره في برنامج "كلام في السياسة"، مع الإعلامي أحمد الطاهري، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن مكافحة الشائعات لا تكون إلا بتوفير معلومة وسنكون حريصين على توفير قدر كبير من المعلومات يوميًا عبر الصفحات الخاصة بالحوار الوطني على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار إلى أن الحوار الوطني هو حوار بين مختلفين، ولكن مع الوقت جميع الأطراف سيحدث تفاهم بينهم وتوافق مثلما حدث مع مجلس الأمناء، مؤكدًا أن المقررين والمقررين المساعدين، سيكونون حريصين على تطبيق آداب الحوار وموضوعه حتى لا يكون هناك خروج عن الموضوع حتى يعتاد الناس على طريقة الحوار.