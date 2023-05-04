الخميس 04 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

انتداب المعمل الجنائى لمعاينة حريق شقة بإمبابة

ارشيفية
ارشيفية

أمرت جهات التحقيق بالجيزة بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق شقة سكنية داخل عقار فى إمبابة، كما كلفت رجال المباحث بسرعة إجراء التحريات اللازمة حول والواقعة.

نجحت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية في شارع الطناني، من ترعة السواحل بمنطقة إمبابة، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية في منطقة إمبابة، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه.

انتداب المعمل الجنائي حريق شقة سكنية إمبابة

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