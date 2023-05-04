نماذج استرشادية للصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2023 وخطوات تحميلها إلكترونيًا

النماذج الاسترشادية للصف الرابع الابتدائى "ترم ثانى" 2023.. من الموضوعات التى ارتفعت معدلات البحث عنها عبر محرك البحث “جوجل”.

“الدستور” تستعرض جميع التفاصيل التى تحيط بهذا الأمر من خلال التقرير التالى:

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عددًا من النماذج الاسترشادية للصف الرابع الابتدائي لعام 2023 ترم ثانى والتى يمكن تحميلها و الإطلاع عليها من خلال الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم.

الهدف من النماذج الاسترشادية 2023



تهدف الوزارة من خلال طرح النماذج الاسترشادية للامتحانات إلى تدريب التلاميذ على أسئلة الإمتحانات الجديدة من اجل مواكبة خطة التطوير للتعليم والتي تأتى ضمن الخطة 2030.

المواد التى اتاحت لها الوزارة نماذج استرشادية للصف الرابع الابتدائي 2023 ترم ثانى.

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أتاحت نماذج استرشادية للصف الرابع الابتدائي PDF الترم الثاني كل المواد وفق المنهج الجديد، في المواد الآتية:

نماذج استرشادية للصف الرابع الابتدائي الترم الثاني لغة عربية.

نماذج استرشادية للصف الرابع الابتدائي الترم الثاني علوم.

نماذج استرشادية للصف الرابع الابتدائي الترم الثاني لغة إنجليزية.

نماذج استرشادية للصف الرابع الابتدائي الترم الثاني دراسات اجتماعية.

نماذج استرشادية للصف الرابع الابتدائي الترم الثاني رياضيات.

نماذج استرشادية للصف الرابع الابتدائي الترم الثاني تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

نماذج استرشادية للصف الرابع الابتدائي الترم الثاني دين إسلامي.

نماذج استرشادية للصف الرابع الابتدائي الترم الثاني دين مسيحي.

نماذج استرشادية للصف الرابع الابتدائي الترم الثاني ساينس.

نماذج استرشادية للصف الرابع الابتدائي الترم الثاني مهارات مهنية.

نماذج استرشادية للصف الرابع الابتدائي الترم الثاني ماث.

نماذج استرشادية للصف الرابع الابتدائي الترم الثاني ICT.

خطوات تحميل النماذج الاسترشادية

الدخول على بوابة التعليم الالكتروني لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى من خلال الضغط على هذا الرابط

[email protected]

- الضغط على أيقونة "نماذج الطلاب الاسترشادية"

- تحديد المرحلة التعليمية (ابتدائية - إعدادية - ثانوية).

- تحديد الصف الدراسى المراد تحميل النماذج الاسترشادية الخاصة به .

- الضغط على ايقونة "تحميل النماذج الاسترشادية"

- اختيار المادة المراد تحميل النماذج الخاصة بها .

- الضغط على كلمة "تحميل" ومن ثم يتم تحميل النموذج من خلال خاصية ال pdf.

معلومات عن النماذج الاسترشادية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى

تتضمن النماذج الاسترشادية التى تطرحها الوزارة أسئلة وإجابات من المتوقع أن تأتي في الامتحانات بنهاية العام- إلى حد كبير.

وتساعد التلاميذ على التدريب على الإجابات النموذجية وكذبدلك على فهم الأسئلة.