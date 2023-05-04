الخميس 04 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانى: الحوار الوطنى نقطة تحول ورسائل الرئيس السيسى أعطت قوة دفع

النائب شحاتة أبو
النائب شحاتة أبو زيد

أكد النائب شحاتة أبوزيد، عضو مجلس النواب، أن انطلاق الحوار الوطني، يشكل نقطة تحول في المسار الإصلاحي الذي يهدف إلى ترتيب أولويات العمل الوطني، والذي جاء بمبادرة طيبة من الرئيس عبدالفتاح السيسي للم الشمل والتكاتف لمواجهة التحديات الحالية.

وثمن "أبوزيد"، في تصريحات له، كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني، والتي اتسمت بالتنوع وحضور كل مكونات المجتمع المصري من قوى سياسية وحزبية وجميع التيارات الفكرية مع اختلاف أيديولجياتها وكذلك النقابات العمالية وجميع المنتمين للعمل المدني، ما يعزز فرص نجاح الحوار.

وقال عضو مجلس النواب، إن رسائل الرئيس السيسي بالحوار الوطني، تعد قوة دفع للحوار نحو الأمام، وردًا على المشككين في جدية الحوار الوطني، مشددًا على ضرورة تضافر جهود الوطنيين المخلصين لهذا الوطن، من أجل إنجاح الحوار والخروج بنتائج تصب في مصلحة الوطن والمواطن.

وأضاف النائب شحاتة أبوزيد، على أن هناك حالة من التفاؤل تسود الوسط السياسي بعد المظهر الذي ظهرت عليه الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني بالأمس، مشيرًا إلى أن ذلك يعد بيئة خصبة لنجاح الحوار المقرر انطلاق جلساته التخصصية خلال الأسبوع المقبل.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية قد ألقى كلمة مسجلة في افتتاح الحوار الوطني قال فيها "إن دعوته للحوار الوطني، التي أطلقتها في إفطار الأسرة المصرية تأتي من يقين راسخ لدى، بأن أمتنا المصرية، تمتلك من القدرات والإمكانيات، التي تتيح لها البدائل المتعددة، لإيجاد مسارات للتقدم في كافة المجالات، سياسيًا واقتصاديًا ومجتمعيًا وأن مصرنا الغالية، تمتلك من كفاءات العقول، وصدق النوايا، وإرادة العمل، ما يجعلها في مقدمة الأمم والدول وأن أحلامنا وآمالنا، تفرض علينا، أن نتوافق ونصطف للعمل، ونجتمع على كلمة سواء كما أن تعاظم التحديات، التي تواجه الدولة المصرية على كافة الأصعدة، قد عززت من إرادتي على ضرورة الحوار والذي أتطلع لأن يكون شاملًا وفاعلًا وحيويًا يحتوي كافة الآراء، ويجمع كل وجهات النظر، ويحقق نتائج ملموسة ومدروسة، تجاه كافة القضايا على جميع المستويات".

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