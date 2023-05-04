الخميس 04 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية" تستعرض استمرار عمليات الإجلاء بميناء بورتسودان

جريدة الدستور

استعرضت قناة "القاهرة الإخبارية" استمرار عمليات إجلاء المواطنين من مختلف الجنسيات بميناء بورتسودان؛ من أجل الهروب من الاشتباكات التي تحدث في السودان خلال الفترة الأخيرة.

وأشار تقرير "القاهرة الإخبارية" إلى أن ميناء بورتسودان كان خيارًا للعديد من الدول الأجنبية؛ لإجلاء مواطنيها من خلاله، حيث أصبح ميناء بورتسودان وجهة للأجانب والسودانيين على حد سواء.

حيث ينتظر المواطنون الإجلاء إلى دول أخرى، إذ نفذت دول أجنبية عملياتها الخاصة لإجلاء مواطنيها سواء من خلال جسر جوي من خارج العاصمة أو عبر قوافل برية إلى بورتسودان.

وذكر التقرير أيضًا أن عمليات الإجلاء عبر الرحلات الجوية والسفن استمرت في بورتسودان مع احتدام الاشتباكات بين الجيش السوداني وميليشيا الدعم السريع للأسبوع الثالث على التوالي.

وبدأت عمليات الإجلاء منذ ما يقرب من أسبوعين مع تدفق كثيف في البداية بدأ مؤخرًا في التلاشي، حيث أجلت سفينة عسكرية بريطانية مواطنين بريطانيين من مطار بورتسودان الدولي، بينما توجهت سفينة تحمل 210 ركاب من جنسيات مختلفة إلى المملكة العربية السعودية.

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