عضو "حماة الوطن": الحوار الوطنى انطلاقة حقيقية نحو الجمهورية الجديدة

أكد الدكتور حاتم سلامة، أمين متحدى الإعاقة بحزب حماة الوطن في شمال سيناء، أن الحوار الوطني ليس استهلاكًا للوقت بل مواجهة حقيقية للظروف والتحديات المحلية والعالمية، من خلال دراسة حقيقية وموضوعية للتوصيات من أجل تحقيق أهداف الجمهورية الجديدة.

وقال سلامة في تصريح له، إن الحوار الوطني هو قفزة غير مسبوقة نحو الجمهورية الجديدة التي يشارك في بنائها كافة أطياف المجتمع عبر مناقشة حقيقية لمختلف القضايا السياسية والاقتصادية والمجتمعية، من أجل الوقوف على أولويات المرحلة ورفعها للقيادة السياسية لدراستها والسير في تحقيقها تشريعيًا وتنفيذيًا.

وأضاف أن الهدف من الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي يعكس استعداد القيادة السياسية للاستماع لكافة الآراء وإتاحة الفرصة للجميع للمشاركة البناءة من أجل الهدف الأسمى وهو بناء الجمهورية الجديدة، موضحا أن الحوار يتبنى سياسة "اختلاف الرأي لا يفسد للود قضية".