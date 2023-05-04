الخميس 04 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسيوط ومسئولي التموين والمواقف يبحثان ضبط التعريفة الجديدة ومنع التلاعب بالأسعار

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

وجه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بعقد غرفة إدارة الأزمات والعمليات المركزية بالمحافظة لمتابعة استقرار الأوضاع في جميع مواقف سيارات الأجرة ومحطات الوقود والمتابعة المستمرة مع غرف العمليات الفرعية على مستوى جميع المراكز فضلًا عن توجيه قيادات المحافظة ومسئولي التموين والمواقف والمتابعة الميدانية بتكثيف الجولات الميدانية على مواقف السيارات ومحطات الوقود وتلقي شكاوى وطلبات المواطنين.

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وذلك عقب إقرار التعريفة الجديدة للأجرة للمواصلات الخارجية والداخلية على خلفية صدور قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية أمس الأربعاء بزيادة سعر السولار بمقدار واحد جنيه للتر ليصبح سعر البيع في السوق المحلي 8.25 جنيه للتر وتثبيت أسعار البنزين بأنواعه.

جاء ذلك خلال لقائه المحاسب عدلي أبوعقيل سكرتير عام مساعد المحافظة ويسري سند مدير إدارة المواقف وعصمت علي مدير شئون التموين وممدوح أحمد حماد مدير الرقابة التموينية وممدوح جبر مدير إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام.

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حيث وجه المحافظ اللواء علاء بدران سكرتير عام المحافظة وعدلي أبوعقيل سكرتير عام مساعد المحافظة بالمتابعة المستمرة لغرفة العمليات والأزمات المركزية بالمحافظة بمشاركة يحيى أبو رحمة مدير إدارة الأزمات والكوارث وممدوح جبر مدير إدارة المتابعة الميدانية ومسئولي المواقف والتموين وذلك لمتابعة المواقف ومحطات الوقود وعلى تواصل باستمرار مع جميع رؤساء المراكز ومسئولي مديرية التموين وإدارات المواقف والتأكد من مدى التزام سائقي السيرفيس بالتعريفة الجديدة المحددة وانضباط محطات الوقود والتزامها بتطبيق الأسعار الجديدة ومتابعة أي مشكلات وحل أي شكاوى تواجه المواطنين وتكثيف الحملات والرقابة الميدانية على المحطات والمواقف.

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وأوضح محافظ أسيوط أن جميع محطات الوقود بالمحافظة والبالغ عددها 154 محطة تعمل بشكل طبيعي وأن جميع المنتجات البترولية متوفرة بكل المنافذ وفقًا للأسعار الجديدة كما أن حركة السير بالمواقف طبيعية مطالبًا رؤساء المراكز والمدن والأحياء بمواصلة المتابعة الميدانية والجولات الدورية لمواقف السيارات ومحطات الوقود للتأكد من الالتزام بالتعريفة الجديدة وعدم وجود أى تجاوزات أو استغلال للمواطنين مع إلزام السائقين وأصحاب المركبات والسيارات بالتعريفة الجديدة وتكليف مديري إدارة المرور ومدير مباحث المرور ومدير المواقف بتكثيف الحملات على سيارات ومركبات نقل الركاب بمختلف مواقف المحافظة وبالميادين المختلفة لمتابعة إلتزام السائقين بالتعريفة الجديدة وعدم مخالفة خطوط السير وعدم استغلال المواطنين على أن يتم وضع ستيكر بقيمة التعريفة الجديدة على زجاج السيارة والتاكسي الأمامي والخلفي بالإضافة إلى عمل بانرات ولوحات إرشادية بالتعريفة الجديدة وأرقام الشكاوى وعقوبات المخالفين ويتم وضعها بجميع مواقف نقل الركاب بالمحافظة بالإضافة إلى تكليف رؤساء المراكز والأحياء بالاشتراك مع التموين لمتابعة محطات الوقود وتكثيف الرقابة عليها للتأكد من وصول الحصص كاملة وعدم الاتجار بها في السوق السوداء مع اتخاذ إجراءات وعقوبات رادعة على المخالفين.

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كان محافظ أسيوط قد أصدر قرارا رقم 849 لسنة 2023 بتشكيل لجنة برئاسة اللواء علاء بدران سكرتير عام المحافظة وعضوية العميد إسماعيل المحرزي مدير إدارة المرور والعقيد أحمد الإدريسي رئيس مباحث المرور ويسرى سند مدير إدارة المواقف بالمحافظة ومدير الشئون القانونية بالمحافظة ومدير إدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة وذلك لوضع تعريفة الركوب الجديدة لمركبات الأجرة بنطاق المحافظة في ضوء الزيادة الجديدة في سعر السولار وقد انعقدت اللجنة عقب إقرار وتعديل الأسعار لوضع التعريفة الجديدة للمواصلات الداخلية والخارجية وسيارات نقل الركاب السرفيس والتاكسي بالعداد داخل المحافظة وبين المراكز وبعضها وتم إقرار التعريفة الجديدة للأجرة لجميع القرى والمراكز بزيادة قدرها 10%.

استقرار الأوضاع التعريفة الجديدة التلاعب بالأسعار الجولات الميدانية الرقابة التموينية السوق السوداء العمليات المركزية اللواء عصام سعد محافظ أسيوط المواقف ومحطات الوقود تكثيف الجولات الميدانية زيادة سعر السولار سكرتير عام مساعد المحافظة

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