محافظ الغربية يتابع انتظام العمل بمواقف طنطا والمحلة وسمنود

أعلن الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، عن انتظام العمل داخل مواقف سيارات الأجرة بقرى ومدن والمحافظة، حيث التزم الجميع بالتعريفة الجديدة التي أعلنتها المحافظة طبقًا لقرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية.

جاء ذلك خلال الجولة الثانية التي قام بها المحافظ لتفقد مواقف سيارات الأجرة بمدن طنطا، المحلة الكبرى وسمنود.

وخلال الجولة التقى محافظ الغربية، عددًا من السائقين والمواطنين، الذين أبدو راحتهم للزيادة الطفيفة في أسعار الأجرة وخاصة داخل المحافظة، كما استمع المحافظ إلى مطالب السائقين، موجهًا مدير إدارة المواقف بسرعة حلها، في حين وجه رئيس حي ثان طنطا برفع كفاءة دورات المياه الموجودة بموقف الجلاء.

كما اطمئن محافظ الغربية على توافر الوقود بأنواعه المختلفة وخاصة السولار من خلال تفقده لعدد من محطات الوقود أثناء الجولة، موجهاً مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمتابعة المستمرة لتوافر الوقود والتزام الجميع بالأسعار الجديدة.